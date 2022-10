Zbraně, které zabily slavné osobnosti. S těmito se krví psaly dějiny

John Lennon - Charter Arms Undercover

John Winston Ono Lennon (narozen jako John Winston Lennon, 9. října 1940 – 8. prosince 1980) byl anglický zpěvák, skladatel a mírový aktivista, který získal světovou slávu jako rytmický kytarista kapely Beatles. Jeho skladatelské partnerství s Paulem McCartneym zůstává nejúspěšnějším v historii.

Osmého prosince 1980, asi ve 22:45, se John Lennon a jeho žena Yoko Ono vraceli do svého bytu v Dakotě, když Mark David Chapman, který dříve v ten samý den získal Lennonův autogram, znovu zavolal jeho jméno. Když se Lennon otočil, Chapman vypálil pět kulek s dutými hroty ze speciálního revolveru Charter Arms Undercover ráže .38 ze vzdálenosti asi devět stop, z nichž čtyři zasáhly Lennona do zad. Chapman zůstal na místě činu a četl The Catcher in the Rye (Kdo chytá v žitě), dokud nebyl zatčen policií. Lennon byl poté převezen policejním vozem do Rooseveltovy nemocnice, kde byl po příjezdu ve 23:15 prohlášen za mrtvého.

Podle pitevní zprávy pronikly dvě kulky na levou stranu Lennonova zad, prošly levou stranou jeho hrudníku a levou plící, přičemž jedna vylétla z těla a jedna uvízla v krku. Dvě další kulky zasáhly Lennona do levého ramene. Lennon, který silně krvácel ze svých ran a z úst, vrávoravě vystoupil pět schodů do bezpečnostní/recepční oblasti, kde řekl: "Jsem postřelen! Jsem postřelen!" Poté spadl na podlahu a upustil kazety, které nesl.

Chapman koupil zbraň legálně na Havaji. Protože neměl záznam v trestním rejstříku a nikdy nebyl zařazen do ústavu pro duševně choré, bylo mu vydáno povolení ji vlastnit.

Abraham Lincoln - Derringer

Abraham Lincoln byl 16. prezident Spojených států amerických (1861 –65), který zachoval Unii během americké občanské války a způsobil emancipaci zotročených lidí ve Spojených státech. Jeho význam přetrvává a roste zejména díky jeho výmluvnosti jako mluvčího demokracie. Podle jeho názoru stála Unie za záchranu nejen kvůli ní samotné, ale také proto, že ztělesňovala ideál samosprávy.

14. dubna 1865 byl Abraham Lincoln zavražděn známým divadelním hercem Johnem Wilkesem Boothem, když se účastnil hry Our American Cousin ve Fordově divadle ve Washingtonu, D.C.Lincoln zemřel následující den v 7:22 v Petersenově domě naproti divadlu, přičemž se stal prvním americkým prezidentem, na kterého byl spáchán atentát.

Pistolí, kterou John Wilkes Booth změnil americkou historii, byla jednoranná pistole s pažbou z černého ořechu vykládanou stříbrem ráže .44, kterou vyrobil Henry Deringer z Philadelphie. Booth si ji vybral kvůli její velikosti a poměrně nízké hmotnosti, kdy ji mohl snadno schovat do kapsy a zabránit tomu, aby se někdo dozvěděl o jeho úmyslu zavraždit prezidenta. Střelná rána do hlavy byla prakticky stoprocentně smrtelná. Lincoln nevykrvácel - zemřel kvůli otoku, který způsobil herniaci mozkového kmene v otvoru páteřního kanálu na spodině jeho lebky.

Kurt Cobain - Remington Model 11

Kurt Donald Cobain (20. února 1967 – 5. dubna 1994) byl americký zpěvák, skladatel a hudebník, nejlépe známý jako kytarista a frontman rockové skupiny Nirvana. Je připomínán jako jeden z nejikoničtějších a nejvlivnějších rockových hudebníků v historii alternativní hudby.

Během posledních roků jeho života bojoval se závislostí na heroinu a chronickými zdravotními problémy. Potýkal se také s profesními tlaky slávy a osobními problémy s jeho ženou Courtney Love. 8. dubna 1994 byl Cobain nalezen mrtvý ve svém domě v Seattlu ve věku 27 let; policie dospěla k závěru, že zemřel 5. dubna na střelnou ránu, kterou si sám způsobil. Cobain byl nalezen s brokovnicí Remington Model 11 ráže .20 přes tělo, kdy utrpěl viditelnou střelnou ránu na hlavě a poblíž byl objeven vzkaz, ve kterém psal o sebevraždě. Po jeho smrti se však rozšířily konspirační teorie, že byl ve skutečnosti zavražděn.

John F. Kennedy - Carcano Model 91/38

John Fitzgerald Kennedy (29. května 1917 – 22. listopadu 1963) byl americký politik, který sloužil jako 35. prezident Spojených států od roku 1961 až do svého zavraždění třetím rokem ve funkci. Sloužil na vrcholu studené války a většina jeho práce jako prezidenta se týkala vztahů se Sovětským svazem a Kubou.

Prezident Kennedy byl zavražděn v Dallasu 22. listopadu 1963 ve 12:30. V Texasu byl v rámci své politické cesty, která měla za cíl urovnat třenice v Demokratické straně mezi liberály Ralphem Yarboroughem a Donem Yarboroughem a konzervativcem Johnem Connallym. Cestou v prezidentské koloně po centru Dallasu byl střelen jednou do zad - kulka mu prošla hrdlem - a jednou do hlavy pěchotní puškou Carcano Model 91/38 (popsanou prezidentskou komisí jako „Mannlicher-Carcano“) s teleskopickým zaměřovačem.

Puška „Carcano“ byla původně navržena kolem roku 1890 Salvatore Carcano, který byl hlavním technikem v Turínském armádním arzenálu. Vyráběla se až do konce druhé světové války a používala ji italská vojska v 1. světové válce a Italové a Němci ve 2. světové válce.

Reinhard Heydrich - neúspěšně STEN Mk II, úspěšně protitankový granát

Reinhard Tristan Eugen Heydrich sloužil jako prezident Mezinárodní komise pro kriminální policii (ICPC, později známý jako Interpol) a předsedal konferenci ve Wannsee v lednu 1942, která formalizovala plány na „konečné řešení židovské otázky“ – deportaci a genocidu všech Židů v Němci okupovaném území.

Mnoho historiků považuje Heydricha za nejtemnější postavu nacistického režimu. Byl zakládajícím šéfem Sicherheitsdienst, zpravodajské organizace pověřené hledáním a neutralizací odporu vůči nacistické straně prostřednictvím zatýkání, deportací a vražd. Pomáhal organizovat Křišťálovou noc, sérii koordinovaných útoků proti Židům v celém nacistickém Německu a částech Rakouska ve dnech 9.–10. listopadu 1938. Útoky byly provedeny vojáky SA a civilisty a předznamenaly holocaust. Po příjezdu do Prahy se Heydrich snažil eliminovat odpor proti nacistické okupaci potlačováním české kultury a deportacemi a popravami členů českého odboje. Byl přímo odpovědný za Einsatzgruppen, speciální pracovní jednotky, které cestovaly po německých armádách a zavraždily více než dva miliony lidí hromadnou střelbou a plynováním, včetně 1,3 milionu Židů.

Atentát s krycím názvem Operace Anthropoid provedli vojáci československé armády, Josef Gabčík a Jan Kubiš, po přípravě a výcviku britským Special Operations Executive a se souhlasem československé exilové vlády v čele s Edvardem Benešem.

Původně měl Heydricha zabít samopal britské výroby STEN Mk II. Podstatnou výhodu této zbraně představovala odnímatelná hlaveň a otočná zásobníková šachta, která umožňovala uzavřít v transportní poloze výhozné okénko. Výrobně jednoduchá konstrukce měla ale také svá úskalí. První praktické zkušenosti ukázaly, že slabinu zbraně představuje konstrukce zásobníku. Při jeho naplnění 32 náboji docházelo na počátku střelby k zádržkám v podobě vzpříčení náboje, takže v předpisech vydaných v roce 1942 již byl uveden zákaz plnit zásobníky více než 28 náboji.

Při Gabčíkově pokusu o zastřelení Heydricha samopal selhal. Dodnes neobjasněné selhání zbraně bylo a je zdrojem řady spekulací a pokusů o technické vysvětlení. Jednou z možných příčin skutečně mohlo být naplnění zásobníku plným počtem nábojů. Gabčíkův samopal s výrobním číslem FF 209 nebyl dosud nalezen a závada na zbrani nebyla při vyšetřování atentátu předmětem zkoumání.

Zbraní, kterou tedy zabili Heydricha, ve skutečnosti byl upravený protitankový granát, jenž Kubiš hodil na zadní kolo Mercedesu, a jehož výbuch Heydrichovi způsobil vážná zranění s velkým poškozením bránice, sleziny, a plíce, stejně jako zlomeniny žebra, a na jehož následky nakonec zemřel v nemocnici.

