Známe datum vydání Cyberpunk 2077. Jednu z postav si střihne Keanu Reeves

CD Projekt RED už si své pulibkum dávno získalo, když před několika měsíci ukázalo téměř hodinu ze hraní. Takovou nálož informací lze jen těžko trumfnout na jevišti, o které se tvůrci musí dělit ještě s další hrstkou studií, která si Microsoft přizval v rámci své letošní E3 konference. Ale i v těchto krátkých minutách nadělili svým fanouškům to, po čem jejich srdce prahlo, aniž by to tušili.

Na konci předrenderovaného traileru se nečekaně ukázala nová tvář Cyberpunku 2077, Keanu Reeves, který vlastní účast posléze potvrdil naživo přímo na jevišti. Vypuštěnou upoutávku okomentoval krátkým proslovem, jak si pochvaluje spolupráci s CD Projekt RED a zopakoval základní premisu hry. Došlo i na pěkně improvizanou výměnu s fanouškem z publika (čas 6:01+). Především však prozradil datum vydání, které spadá na 16. dubna 2020.