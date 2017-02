Odhalujeme nejočekávanější RPG hry roku 2017 (+ anketa)

Nadcházející rok vypadá pro RPG hry velice nadějně. Nalezneme mezi nimi následovníky historických značek, ale i nová jména se skvělými kořeny. Konečně se také dočkáme řady titulů, které byly posledních pár let odkládány.

Třešničkou na dortu je většinová dostupnost na platformu PC, což potěší zejména skupinu, která se slzami v očích četla letošní line-up akčních adventur, které se stále více usměrňují na konzolové publikum.

Kingdom Come: Deliverance

Očekávané datum vydání: 2017 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Začněme tím nejskeptičtějším – titulem, který se v našich celoročních očekáváních objevuje už potřetí. Tentokrát nicméně vše nasvědčuje tomu, že bychom se našeho klenotu, nebo alespoň bižuterie, měli letos dočkat.

Warhorse Studios potvrdili druhý díl Kingdom Come, první díl nevyjde rozdělený

Je už také na čase. Byla by škoda, aby takto propracovaný titul vyšel v době, kdy je už technicky zastaralý a nechal svoji pozornost u zákazníků opadnout. Na druhou stranu alespoň vývojáři přehodnotili systém vydání – z dřívějších plánů vydávat jednotlivé akty s časovými odstupy sešlo, nově se dočkáme celé hry naráz.

ELEX

Očekávané datum vydání: 2017 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Před nedávnem jsme si připomenuli od počátku po současnost sérii Gothic. Úžasné dílo, které s postupem času odumřelo, když značku převzalo jiné studio. Piranha Bytes naštěstí přežili, a neusnuli na vavřínech. Pomineme-li sérii Risen, která měla také slibný začátek a horší dozvuk v pokračování, očekáváme s nadějí jejich další dílo s názvem Elex.

PREVIEW - Elex kombinuje meče, lasery a magii ve světě od tvůrců série Gothic

Elex byl představen teprve na nedávném GamesComu, ale ukázal zajímavý koncept mísící prvky fantasy a sci-fi. Doufejme ve zručnou pisatelskou ruku, která zvládne žánry chytře vybalancovat. Kombinace by se měla promítnout i do soubojového systému, kde se tak střetnou meče a dýky s laserovými puškami a jetpacky.

Cyberpunk 2077

Očekávané datum vydání: 2017 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Dlouho na sebe nechává čekat také ambiciózní titul Cyberpunk 2077, jak jinak než z kyberpunkového prostředí. Tento titul mají na svědomí vývojáři z CD Projekt RED, kteří vloni konečně ukončili veškeré práce na dodatcích k proslulému Zaklínači 3. Snad své úsilí přesunuli na tuto novinku, paradoxně oznámenou již v roce 2013.

Cyberpunk 2077 za sebou nechává jen samé otázky a žádné odpovědi. Jediného nastínění se nám dočkalo někdejší upoutávkou, která navzdory svému výtečnému zpracování neprozrazuje zhola nic. Hodí se však upozornit na nedávný krok polské vlády, která se rozhodla vývojáře zafinancovat 7 miliony dolarů pro výzkum oblasti multiplayeru.

Torment: Tides of Numenera

Očekávané datum vydání: 28. února 2017 | Windows PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One

Pamatujete Planescape Torment z přelomu tisíciletí? Nebo alespoň na doby, kdy izometrická RPG nabízela natolik hutný příběh, že jste byli schopni nad jedním rozhovorem strávit čtyři hodiny? Přesně takového zážitku jsme se kdysi mohli dočkat v rámci Planescape Torment, na který volně navazuje připravované pokračování.

Torment: Tides of Numenera nabírá zpoždění kvůli masivnímu překladu [E3 2016]

Nástupce ve formě Torment: Tides of Numenera se snaží inspirovat v každém ohledu. Podobnosti jsou vidět už na screenshotech. Příběh bude hrát první housle a soubojový systém jim bude pouze sekundovat. Shodou okolností byl tento titul taktéž oznámen v roce 2013. Jeho datum vydání je však už pevně vytesáno do přebalu.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Očekávané datum vydání: 3. března 2017 | Wii U, Switch

Linkova dobrodružství nejsou v našem kraji moc známá. Většina hráčů neměla nikdy šanci se s touto sérií setkat dříve, než na emulátorech. Obvykle tuto značku v našich výčtech vynecháváme, nový díl je však lecčím unikátní, a tak si jej připomeneme. Zároveň se jedná o pobočníka nového konzole Nintendo Switch.

Známe potvrzené hry pro Nintendo Switch, seznam v článku

The Legend of Zelda: Breath of the Wild se od svých předchůdců ze série velmi liší. Nejedná se o obyčejnou skákačku či dokonce RPG z ptačí perspektivy, kde postavičky znají pouze čtyři směry chůze, ale o prvotřídní RPG s otevřeným světem a survival elementy ve stylu Minecraftu. Že by měl Skyrim konkurenta?

Final Fantasy 7 Remake

Očekávané datum vydání: 2017 | PlayStation 4

Mezi jednotlivými díly série Final Fantasy se vyznají skutečně jen nejvěrnější fanoušci, ostatní jen a jen tápou a kývají hlavou. Sedmý díl však nesou v srdci nejvíce. Jednalo se o první díl, který kdy vyšel na tehdejší konzoli PlayStation X. Později se sedmička dočkala i portu pro PC a několika příbuzných děl pro PlayStation 2, PSP a mobilní telefony. Dále krátký animovaný seriál a celovečerní film s nádhernou grafikou.

Remake Final Fantasy VII nedodrží původní příběhovou linii a mechaniky [E3 2015]

Po HD remaku fanoušci žadonili už několik let – od chvíle, co Sony ukázalo Intro v novém kabátku pouze jako tech demo. Před dvěma lety ale nakonec Square Enix oznámilo plnohodnotný remake, který původní titul zpracuje v moderním stylu. Žánrově se titul více přiblíží současným dílům, což přinese větší zaměření na kinematografický přístup, ale také menší změny ve scénáři.

South Park: The Fractured But Whole

Očekávané datum vydání: Jaro 2017 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Herní přepracování filmů, seriálů i knih dopadají vždy tristně. O to více překvapil před pár lety South Park: The Stick of Truth, neboť dokázal nabídnout svému publiku přesně to, po čem toužili. Epizoda natažená na několik desítek hodin, takřka bez hluchých míst, se stejným humorem a s tímtéž pocitem, který dokáže navodit stejnojmenný vulgární seriál.

Herní South Park natrhává Marvelu pozadí, příběhové i to poloviční [E3 2016]

Do toho se vměstnaly herní mechaniky, za které by se žádné RPG nemuselo vůbec stydět. Při pomyšlení, že tato hra původně neměla kvůli zániku THQ vzniknout, se nám stahuje Cartmanův otvor. Vše nakonec dobře dopadlo. Doufejme, že podobný scénář čeká i druhý díl. Kluci tentokrát zahodí středověké hadry za hlavu a oblečou se do kostýmů superhrdinů. Jako vždy se ale vše zvrtne do absurdních rozměrů.

Divinity: Original Sin 2

Očekávané datum vydání: 2017 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

První díl Divinity: Original Sin zaznamenal obrovský úspěch nejen během své crowdfundingové kampaně na Kickstarteru, ale také v pozdějších recenzích i ohlasech hráčů. Výborné RPG se skvělým, propracovaným kooperativním režimem, který hru povznáší na nevídanou úroveň. Divinity je zkrátka úkaz, jak je o podobné hry v současné době nouze.

Druhý díl na sebe nenechal dlouho čekat a opět se ve formě crowdfundingové kampaně pokusil vybrat na svůj vývoj. Nebylo už tentokrát žádným překvapením, že se vybralo daleko nad rámec (čtyřnásobek) požadované částky. Od svého předchůdce by se neměl příliš lišit – proč také měnit něco, co funguje skvěle. Názor si však může udělat každý sám. Divinity: Original Sin 2 bylo slíbeno na letošní Vánoce, snad se tedy vše povede a nedojde k žádnému odkladu.

Mount & Blade 2: Bannerlord

Očekávané datum vydání: 2017 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Vyjma Kingdom Come: Deliverance bychom se v letošním roce měli podívat do středověku ještě podruhé, v Mount & Blade II: Bannerlord. Toto pokračování úspěšné hry z roku 2010 bylo ohlášené už před pěti lety. Od většiny typických RPG se tato série odlišuje soubojovým systémem ze hřbetu koně, včetně rozdávání rozkazů vojsku, od pěšáků po střelce.

Mount & Blade II přichází s trailerem se zvláštními prioritami [GC 2015]

Původní díl se setkal s převážně pozitivními ohlasy a získal mnoho ocenění. Není proto divu, že se pokračování řadí mezi nejočekávanější tituly pro letošní rok. Odehrávat se bude 200 lety před prvním dílem, a tak se můžeme těšit na období vzniku prvních evropských království a římské impérium.

Mezi další změny se pak pochopitelně řadí lepší grafická stránka, animace, motion capture a umělá inteligence. Zájemci o hlubší mechaniky se mohou těšit na propracovaný ekonomický systém, který ovlivní osady, vesnice a finanční stránku konfliktů. Fungovat by měl i v praxi coby ekonomické války, kdy odříznutí frakce od určité vesnice ji může stát ztrátu důležitých materiálů, výroby, řemeslníků a další.

Mass Effect: Andromeda

Očekávané datum vydání: 21. března 2017 | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Za dlouho, velmi dlouho, v této předaleké galaxii, se lidstvo setkalo vesmírnou technologií, která navždy změnila chod dějin. Videoherní vesmírná odysea už uzavřela svoji trilogii před pěti lety a zanechala za sebou rozčarované publikum. Přesto všechno se dočkáme pokračování v Mass Effect: Andromeda, které se od původní trilogie distancuje a startuje novou etapu.

Mass Effect série se dočká remasteru, naznačuje EA [GC 2016]

Příběhově by se mělo pokračování odehrávat stovky let po třetím díle. Cesta za nalezením nového domova dovedla novou posádku až do galaxie Andromeda, kde ovšem nemusí být tak vítáni, jak by si přáli. Vypořádání se s koncem třetího Mass Effectu bude velkou neznámou nejen pro hráče, ale také pro samotné protagonisty. Chronologicky byla mise Andromeda zahájena před rozuzlením třetího dílu, a tak naši hrdinové netuší, co se se Zemí vlastně stalo.