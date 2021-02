4 nejočekávanější hry pro únor 2021: S počasím nám bohužel ochladnou i grafiky

Vybrali jsme pro vás čtveřici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Destruction All-Stars

Vyšlo 2. února | PlayStation 5

Jak již název napovídá, naším hlavním úkolem bude v několika rozmanitých arénách si navzájem s ostatními hráči demolovat speciálně upravená vozidla. Jelikož se jedná o multiplayerový zážitek, je samozřejmě k hraní potřeba i předplatné PlayStation Plus.

Hra byla původně plánovaná jako jeden z launch titulů nové konzole se konečně podívá k těm šťastlivcům, kterým se již povedlo ulovit stále vyprodanou novou konzoli PlayStation 5. Právě proto, že bylo Sony na poslední chvíli nuceno tento titul o tolik měsíců odložit, se rozhodli ho zařadit i do her zdarma k únorovému předplatnému PS+, a zůstane zdarma i po dobu dalšího měsíce. Pravděpodobně se také snaží na Destruction All-Stars nalákat co nejvíce hráčů, kteří se třeba právě ke svým vysněným konzolím dostanou nejdříve v průběhu února.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Vyšlo 4. února | Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Nejoriginálnějším únorovým kouskem je bezpochyby nadcházející akční RPG s tématikou vlkodlaků. Založené je na stejnojmenném deskovém RPG z obsáhlého světa World of Darkness, kam patří například i známá upírská série Vampire: The Masquerade, jež se letos také dočká již několikátého herního zpracování.

Ve hře se ujmeme role Cahala, ekoteroristického vlkodlaka, který byl vypovězen ze svého klanu a nyní bojuje proti korporaci Pentex a znečištění, jež její práce způsobuje. Pro potřeby boje, konverzace i průzkumu navíc můžeme střídat mezi vlkodlačí, lidskou, ale i vlčí formou.

Hardwarové požadavky Werewolf: The Apocalypse – Earthblood:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3470

AMD FX 8370 Intel Core i7-8700

AMD Ryzen 5 3600X RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 650

AMD Radeon HD 7790 Nvidia GTX 780

AMD Radeon R9 290 HDD Bude oznámeno Bude oznámeno

Little Nightmares 2

Vychází 11. února | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Pokračování ponurné hororové platformovky se z původně plánovaného prosincového data posunulo až na letošní únor, ale už to nepotrvá dlouho a budeme se moci opět pustit do průzkumu děsivého dětského světa.

K naší hrdince z prvního dílu se přidává chlapec Mono, uvězněný ve světě zkaženého vzdálenou signální věží. Nová dvojice to rozhodně nebude mít jednoduché, ať už se bude zrovna potýkat s krvežíznivým Lovcem nebo sadistickým Učitelem. Později v letošním roce se navíc této hry dočkáme i na současnou generaci konzolí – přesné datum však ještě nebylo oznámeno.

Hardwarové požadavky Little Nightmares 2:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-2300

AMD FX 4350 Intel Core i7-3770K

AMD FX 8350 RAM 4 GB RAM 4 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 570

AMD Radeon HD 7850 Nvidia GTX 760

AMD Radeon HD7870 HDD 10 GB volného místa 10 GB volného místa

Persona 5 Strikers

Vychází 23. února | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Série Persona byla dříve považována spíše za skrytý klenot mezi JRPG, který se v západním světě netěšil takové oblibě – to se však před čtyřmi lety změnilo příchodem pátého dílu, jež se mezitím dočkal mnohých adaptací.

Mezi další z nich se letos zařadí právě i Persona 5 Strikers, která je jednak crossoverem s další japonskou sérií Dynasty Warriors, a zároveň prozkoumává události hlavních hrdinů pátého dílu šest měsíců po skončení hlavní linky. Jak již je tomu u japonských her zvykem, i tento díl už je na jejich stáncích v prodeji od minulého roku, a letos se konečně podívá i do zbytku světa.

Hardwarové požadavky Persona 5 Strikers zatím nebyly oznámeny.

Vrací se s novým obsahem

Control – v ultimátní edici přišel 2. února i na současné generace konzolí

– v ultimátní edici přišel 2. února i na současné generace konzolí Nioh Remastered a Nioh 2 Remastered – 5. února vyjde v novém kabátku na PlayStation 5

– 5. února vyjde v novém kabátku na PlayStation 5 Ys IX: Monstrum Nox – po roce a půl v Japonsku se i do zbytku světa podívá 2. února

– po roce a půl v Japonsku se i do zbytku světa podívá 2. února Death Crown – originální strategie nyní od 11. února i na konzolích minulé generace

Dále vychází