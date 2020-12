5 nejočekávanějších her pro prosinec 2020: Plány na sváteční program jsou jasné

Vybrali jsme pro vás pětici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Worms Rumble

Vychází 1. prosince | Windows PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Mnozí z nás jistě na sérii Worms vyrůstali a nejspíš si nepředstavovali, že se jednou dočkají její reimaginace v žánru Battle Royale po vzoru Fortnite a PUBG. Inu, stalo se a od včerejšího dne se můžete ve Worms Rumble stát jedním ze 32 červíků a v aréně eliminovat ostatních červy pomocí absurdních zbraní a schopností v reálném čase.

Svůj comeback zaznamenala i plejáda populárních zbraní z předchozích her. Jak takový šílený nápad a kombinace žánrů dopadne, si sice neumíme takhle na papíře představit, ale kdokoliv se už může přesvědčit na vlastní kůži. Vývojáři navíc nediskrimunují žádnou z platforem, a navzájem se tak mohou utkat hráči z obou konzolí i na počítači.

Hardwarové požadavky Worms Rumble:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-2300

AMD FX 4350 Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1600 RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 280

AMD Radeon HD 7750 Nvidia GTX 750 AMD R7 370

Empire of Sin

Vychází 1. prosince | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

První prosincový den vyšla také tahová strategie pocházející z rukou opravdových herních legend, manželů Romerových (Wolfenstein 3D, Doom, Commander Keen, Quake a další). Ocitáme se v ní v nelítostném prostředí kriminálního podsvětí v Chicagu ve dvacátých letech, kdy je nejžhavějším tématem ve městě prohibice.

Sami se ujmeme role některého z proslulých mafiánských bossů a naším úkolem bude vybudovat si své vlastní hříšné impérium, plné ilegálních klubů, zásobáren a kasin. A když se něco zvrtne, přijde na řadu vyšperkovaný tahový souboj. Empire of Sin slibuje hlavně vysokou znovuhratelnost, jelikož se příběh s každým ze záporáků bude vyvíjet trochu jiným směrem. Nabídka, která se neodmítá?

Hardwarové požadavky Empire of Sin:

Minimální Doporučené OS Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-530

AMD Phenom II X3 720 Intel Core i5-4460

AMD Ryzen 3600G RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 460

AMD Radeon R7 250 Nvidia GTX 770

AMD Radeon RX 470 HDD 10 GB volného místa 10 GB volného místa

Immortals Fenyx Rising

Vychází 3. prosince | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, Google Stadia

Jedním z největších letošních překvapení je roztomile stylizovaná dobrodružná akční hra od Ubisoftu, dříve známá jako Gods & Monsters, nakonec však vycházející pod názvem Immortals Fenyx Rising. V roli okřídlené polobohyně se ujmeme nelehkého úkolu – zachránit řecké božstvo a jejich domovinu před temnou kletbou. Od první pohledu připomíná titul Assassin's Creed: Odyssey stylizovaného do The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Na nezměrném množství různých platforem si tak již brzy budeme moci užít otevřený svět plný soubojových výzev i rozmanitých hádanek a ponořit se dost možná do nejúspěšnějšího letošního titulu od Ubisoftu. Jako u všech her od zmíněného studia se však ani zde nevyhneme season passu, můžeme se tak spolehnout, že do hry přibyde v průběhu měsíců ještě nějaký další placený obsah.

Hardwarové požadavky Immortals: Fenyx Rising:

Minimální Doporučené OS Windows 7 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-2400

AMD FX 6300 Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 7 1700 RAM 8 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 660

AMD R9 280X Nvidia GTX 1070

AMD RX Vega 56 HDD 28 GB volného místa 28 GB volného místa

Cyberpunk 2077

Vychází 10. prosince | Windows PC, PlayStation 4, Xbox One

Nejočekávanější letošní hru asi netřeba dlouze představovat. Po nesčetných odkladech se zdá, že už se opravdu dočkáme zatím největšího titulu od studia CD Project RED – RPG z pohledu první osoby s názvem Cyberpunk 2077.

Už za pár dní se ocitneme v kůži protagonisty se snad nejkratším jméněm ve videoherní historii, V. Budeme moci prohánět rozměrným dystopickým Night City a plnit úkoly, které nám osud přihraje do cesty. Jestli dáme přednost mírumilovnému domlouvání nebo se prostřílíme skrze každou překážku, už je jen a jen na nás.

Hardwarové požadavky Cyberpunk 2077 naleznete zde.

Medal of Honor: Above and Beyond

Vychází 11. prosince | Windows PC (VR)

Medal of Honor nás tentokrát poctí svou přítomností ve virutální realitě. Z takto bezprostřední blízkosti jsme nejspíše nikdo z nás k válkou zmítané Evropě ještě neměli. Ve hře si projdeme kampaní inspirovanou příběhy skutečných veteránů z druhé světové války.

Ať už se rozhodneme zažít hrůzu války ve hře pro jednoho hráče nebo se postavíme nepřátelům v multiplayeru, můžeme se rozhodně těšit na silný zážitek. Jako agent Úřadu strategických služeb se ocitneme v různých zapeklitých situacích spočívajících v sabotážích nepřátelských základen, zneškodnění výbušnin nebo třeba pomoci hnutí odporu – a to jak na zemi, na moři i ve vzduchu.

Hardwarové požadavky Medal of Honor: Above and Beyond (neoficiální, předpokládáné):

Minimální Doporučené OS Windows 7 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-560

AMD Phenom II X4 805 Intel Core i5-4670K

AMD FX-8370 RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 750 Ti

AMD Radeon R7 360X Nvidia GTX 1060

AMD Radeon RX 580 HDD 40 GB volného místa 40 GB volného místa

Vrací se s novým obsahem:

Fortnite Chapter 2 Season 5 – na všech dostupných platformách hned 2. prosince začíná pátá sezóna v druhé kapitole Fortnite

– na všech dostupných platformách hned 2. prosince začíná pátá sezóna v druhé kapitole Fortnite FIFA 21 a Madden NFL 21 – vyjdou 4. prosince na novou generaci konzolí PS5 i Xbox Series S/X

– vyjdou 4. prosince na novou generaci konzolí PS5 i Xbox Series S/X Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition – definitivní edice konečně i na PS4, XBO a PC už 4. prosince

– definitivní edice konečně i na PS4, XBO a PC už 4. prosince John Wick Hex – se dočká 4. prosince portu i na Xbox One a Nintendo Switch

– se dočká 4. prosince portu i na Xbox One a Nintendo Switch DOOM Eternal – vyjde 8. prosince i na Nintendo Switch

– vyjde 8. prosince i na Nintendo Switch Marvel’s Avengers: Kate Bishop – 8. prosince se Avengers dočkají první nové postavy

– 8. prosince se Avengers dočkají první nové postavy The Binding of Isaac: Repetance – do šest let staré hry vyjde 31. prosince nové DLC

Dále vychází: