5 nejočekávanějších her pro leden 2021: U jakých titulů porušíte předsevzetí?

Vybrali jsme pro vás pětici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

King Arthur: Knight's Tale [EARLY ACCESS]

Vychází 12. ledna | Windows PC

Na podzim loňského roku se vývojářský tým NeocoreGames (The Incredible Adventures of Van Helsing; Warhammer 40,000: Inquisitor) rozhodl odstartovat na Kickstarteru crowdfundingovou kampaň pro svůj připravovaný titul King Arthur: Knight’s Tale, ve které žádal fanoušky o 115 tisíc liber. Částka měla posloužit k dopilování titulu, doplnění o některé fíčury a podpoře vývojářů během pandemie. Plody jejich práce okusíme už tento měsíc.

King Arthur: Knight’s Tale kombinuje RPG prvky s tahovou strategií, kterou v ukázkách náramně připomíná XCOM. Ve hře se zhostíme role Sira Mordreda, úhlavního nepřítele krále Artuše, a poskládáme družinu napříč ze 30 vedlejších postav s velkým důrazem na jejich přizpůsobení skrze talentové stromy a výbavu. V průběhu hry budeme čelit mnoha morálním rozhodnutím. Pokud zanedbáte nemoci či zranění vašich hrdinů, jejich smrt bude nezvratná.

Hardwarové požadavky King Arthur: Knight's Tale:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-4690

AMD FX 4350 Intel Core i7-4770K

AMD Ryzen 5 1600X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 780

AMD R9 280X Nvidia GTX 1060

AMD RX580 HDD 40 GB volného místa 40 GB volného místa

Hitman 3

Vychází 20. ledna | Windows PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia, Nintento Switch

Vraždící očíslovaný plešoun se vrací, aby vám odvyprávěl pohádku tisíce a jednoho způsobu, jak odkráblovat cíl. Vývojáři z IO Interactive tímto dílem chtějí zakončit dosavadní trilogii, kterou odstartovali v roce 2016. Pokračování by mělo následovat stejnou šablonu, jaké předešlé díly, a patrně i monetizační model.

Předešlý díl se vydal epizodickou cestou, aby v pravidelných intervalech krmil hráče novými úrovněmi za poplatek. Nový díl má pro nás přichystáno celkem šest nových lokací, které by měly být opět doplňovány v nadcházejících měsících i letech. Hráči si ovšem budou moci importovat mapy, úrovně i své statistiky z původních dílů, tedy o svůj dříve zaplacený obsah nepřijdou. Navíc díky třetímu dílu už nemusíte kupovat předešlé tituly.

Hardwarové požadavky Hitman 3:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-2500K

AMD Phenom II X4 940 Intel Core i7-4790K RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 660

AMD HD 7870 Nvidia GTX 1070

AMD Radeon RX Vega 56 HDD 80 GB volného místa 80 GB volného místa

Stronghold: Warlords

Vychází 26. ledna | Windows PC

Strategická hra Stronghold Crusader si v našich končinách vybudovala silnou pověst, zejména pak první díl. Následujícím pokračováním už se ovšem stejné kouzlo zopakovat tolik nepodařilo. Firefly Studios se však nevzdávají a tento měsíc to zkouší znovu, tentokrát se ale neocitneme ve středověké Evropě, ale ve východní Číně.

Ve Stronghold Warlords pokryje historické období od 3. století před Kristem až po období Čingischána ve 13. století našeho letopočtu. Zhostíme se mongolských armád, japonských samurajů a elitních vojáků čínského císařství. Klíčovou herní mechanikou má být umělá inteligence jednotlivých frakcí, kterou si budeme přizpůsobovat, aby se chovala na bojišti podle našich přání.

The Medium

Vychází 28. ledna | Windows PC, Xbox Series X

Microsoft není příliš pověstný svými exkluzivními tituly pro jejich Xbox. The Medium mělo patřit k jedněm z těchto her, které měly demonstrovat technické možnosti jejich nejnovější konzole Xbox Series X, ale bohužel své datum nestihlo a vyžádalo si dodatečné dva měsíce. Ke konci ledna se tak této hry majitelé nových konzolí dočkají; to samé však platí i o PC hráčích, na které Microsoft nezapomněl.

Polský vývojářský Bloober Team můžete znát pro hororové tituly jako Layers of Fear, Observer či Blair Witch. I v jejich nejnovějším titule The Medium nás donutí k nasazení hnědých bezpečnostních trenek. Ve hře se ujmeme role Marianne, která dokáže cestovat mezi naší realitou a světem duchů, mezi kterými budeme plynule přepínat. Titul tak má demonstrovat technické možnosti nového hardwaru, který musí renderovat oba světy současně.

Hardwarové požadavky The Medium:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 2500X Intel Core i5-9600K

AMD Ryzen 7 3700X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 1060

AMD R9 390X 1080p: Nvidia GeForce GTX 1660 nebo AMD Radeon RX Vega 56

4k: Nvidia GeForce RTX 2070 nebo AMD Radeon RX 5700 XT HDD 55 GB volného místa 55 GB volného místa

Everspace 2 [EARLY ACCESS]

Vychází v lednu | Windows PC

Vesmírných akcí není nikdy dost, málokterým se však podaří prostředí vakua naplnit zábavným obsahem. Everspace se naštěstí zařadil mezi ty úspěšnější tituly. První díl zkombinovaly nehostinný vesmír s roguelike prvky, ve druhém se však vývojáři pokusí s tímto prostředím poprat z jiného úhlu, z jiného žánru.

Druhý díl bude více připomínat RPG s otevřeným světem, ve kterém prožijeme příběhovou kampaň rozprostřenou přibližně do 30 hodin herního času. Hlavním pohonem má být prvek, který zbožňují snad všichni RPG hráči – nespočet lootu a možností, jak si přizpůsobit vlastní průchod skrze různorodé stromy schopností a vylepšení.

Vrací se s novým obsahem:

Scott Pilgrim vs. the World: The Game - Complete Edition – Původní hra z roku 2010 se objeví v aktualizovaném vydání pro Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows a Google Stadia [14. ledna 2021]

– Původní hra z roku 2010 se objeví v aktualizovaném vydání pro Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows a Google Stadia [14. ledna 2021] Five Nights at Freddy's: Core Collection – Legendární hororovka kompiluje dosavadní tituly do jednoho celistvého vydání [12. ledna 2021]

Dále vychází...