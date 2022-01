5 největších technologických failů z roku 2021: Které firmy šlápnuly vedle?

Facebook a LinkedIn - masivní úniky dat

V dubnu odborníci na kybernetickou bezpečnost uvedli, že osobní údaje půl miliardy uživatelů Facebooku, včetně telefonních čísel, datumu narození a e-mailových adres, byly zveřejněny na webové stránce používané hackery. Facebook v té době oznámil, že se něco podobného stalo již v roce 2019 a problém, který tento únik zapříčinil, byl ve stejném roce odstraněn. To však očividně novým únikům nezabránilo.

V dubnu také LinkedIn potvrdil, že veřejně dostupné podrobnosti nahromaděné z asi 500 milionů profilů byly nabídnuty k prodeji na hackerském webu. Společnost tehdy uvedla, že databáze k prodeji byla „ve skutečnosti agregací dat z řady webových stránek a firem“ a tvrdila, že se „nejedná o narušení dat LinkedIn“.

Aplikace Citizen nesprávně identifikovala údajného žháře

V květnu Citizen - startup, jehož aplikace zasílá v reálném čase upozornění na zločin - nabídl odměnu 30 000 dolarů za pomoc při určování toho, kdo vyvolal požár v Los Angeles. Tipy, včetně fotografie muže zveřejněné v aplikaci Signal, vedly policii k zadržení podezřelého. Byl tu však jeden problém - ukázalo se, že byl identifikován jen omylem a byl zcela nevinný.

zdroj

Společnost použila ve své aplikaci novou funkci nazvanou OnAir k vysílání informací o podezřelém a uvedla, že před šířením těchto informací nedodržela své vlastní ověřovací protokoly.

Ransomwarové útoky se stávají velkým problémem

V loňském roce prudce vzrostl počet ransomwarových útoků, při kterých hackeři získají přístup k počítačovému systému a v podstatě drží společnost jako rukojmí. Jeden velký útok v květnu pouze zdůraznil zranitelnost americké infrastruktury vůči takovým zločincům: Colonial Pipeline.

Jeden z největších ropovodných systémů v USA, Colonial Pipeline, byl nucen zastavit provoz, když jeho síť zasáhl kybernetický útok, který byl zřejmě umožněn tím, že hackeři získali přístup ke kompromitovanému heslu. Generální ředitel později přiznal, že zaplatil 4,4 milionu dolarů jako výkupné, aby síť mohl znovu zprovoznit. V červnu američtí vyšetřovatelé oznámili, že se jim podařilo získat zpět 2,3 milionu dolarů v kryptoměně vyplacené hackery, kteří za tímto útokem stáli.

Dva výpadky ovlivnily velkou část internetu

Stalo se to dvakrát za necelé dva týdny: velké části internetu se zhroutily a byly zaznamenány velké výpadky v technologických společnostech, o kterých většina lidí nikdy ani neslyšela. Samotné výpadky měly sice krátké trvání, ale připomněly nám, jak moc někdy spoléháme na internet a jak nestálý někdy dovede být.

zdroj

Osmého června nespočet webových stránek včetně Redditu, CNN, Amazonu a mnoha dalších vypadlo kvůli výpadku sítě Fastly. Naštěstí byl výpadek zaznamenán během minuty a u většiny postižených webů trval méně než hodinu.

O devět dní později pak v podobné společnosti - Akami Technologies - výpadek znemožnil provoz stránek, mezi které patří Southwest Airlines, United Airlines, Commonwealth Bank of Australia nebo Hong Kong Stock Exchange.

Nejedná se však o jediná velká internetová selhání roku - v prosinci utrpěla cloudová služba Amazonu tři výpadky, které vedly k problémům pro Disney+, Slack, Netflix, Hulu a mnoho dalších.

Tesla a jeho „stoprocentně autonomní jízda“ děsí řidiče

Generální ředitel Tesly - Elon Musk - již dlouho propagoval software společnosti vyrábějící elektrická vozidla pro samořízení. Koncem roku 2021 však stále není plně autonomní - spíše nabízí funkce pro podporu řidiče, které vyžadují, aby uživatelé souhlasili s tím, že musí zůstat za volantem ve střehu pro případ, že by potřebovali převzít řízení.

„Plně autonomní“ verzi vozidel si zatím mohl vyzkoušet jen malý počet řidičů, včetně skupiny zákazníků, kteří za přístup k této „beta“ verzi zaplatili deset tisíc dolarů za kus.

A přestože tato vymoženost zní fantasticky, řidiči, kteří k ní měli přístup, uvedli, že si často nejsou jisti, jak se jejich auto bude chovat. CNN Business měl možnost tuto funkci vyzkoušet na Tesla Model 3 v ulicích New Yorku a výsledky byly velice zajímavé: software se pokusil najet autem do dodávky UPS, aby se vyhnul cyklistovi, pokusil se najet na špatnou stranu silnice, ze silnice a také jednou málem narazil do plotu.

Facebook (Meta) a jeho kontroverze

Už jen načasování, kdy Facebook oznámil změnu jména společnosti, téměř okamžitě poté, co informátor Frances Haugen zveřejnil hromadu dokumentů odhalujících laxní prosazování dezinformací a posedlost růstem společnosti, nebylo dobrým znamením. Nicméně pokusit se přejmenovat na „metaverzní společnost“ prostřednictvím nehezky vypadající napodobeniny Second Life tomu vůbec nepomohlo.

zdroj

Rebrand na Meta samozřejmě také pomáhal lidem zapomenout na všechny činy a obvinění, kterým společnost v průběhu roku 2021 čelila. Vše bylo odstartováno aktualizovanými zásadami ochrany osobních údajů pro WhatsApp. Jednalo se o změnu, jenž by adresovala uživatelská data napříč všemi různými aplikacemi společnosti. Reakce byla tak negativní, že se uživatelé aplikace WhatsApp hrnuli ke konkurenci - Signal nebo Telegram.

WhatsApp pak začal odepírat funkce těm, kteří nové zásady nepřijali, s plánem nakonec úplně zablokovat jejich seznam chatů. A i když společnost po několika týdnech s omezováním svých uživatelů přestala, nikdy tyto kontroverzní změny ve své aplikaci nezrušila.