6 nejočekávanějších her pro červen 2021: Známé značky se vrací v novém i starém

Vybrali jsme pro vás šestici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Vychází 1. června | Windows PC

Hned první červnový den přibyde pro zájemce do World of Warcraft: Classic dlouho očekávaný první datadisk Burning Crusade – my jako středoevropané se ho však dočkáme až o půlnoci. Dosavadní hráči dostanou na výběr, jestli zůstanou bránit Azeroth na nových Classic Era Realms, nebo se přesunou do Outlandu.

Kromě toho je ještě možnost si postavu naklonovat pro obě možnosti – jako už je tomu u Blizzardu zvykem, ani tato služba nepřichází zdarma. Po velmi nepříznivých reakcích publika se však rozhodli slevit z původních 35 eur za postavu na trochu přijatelnějších 15 eur – pořád se však jedná o nemalý poplatek za možnost hrát se stejnou postavou na obou serverech.

Hardwarové požadavky World of Warcraft: Burning Crusade Classic:

Minimální Doporučené OS Windows 7 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core 2 Duo E6600

AMD Phenom 8750 Intel Core i7-4770

AMD FX 8310 RAM 2 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce 8800 GT

AMD Radeon HD4850 Nvidia GeForce GTX 960

AMD R9 290

Necromunda: Hired Gun

Vychází 1. června | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Ze slavného světa Warhammer 40 000 přichází svižná střílečka z pohledu první osoby od nezávislého studia. V roli nájemného vraha se spolu s věrným kyber-mastifem a arzenálem nekonečně modifikovatelných zbraní a augmentací vydáme pročistit město Necromunda od těch nejhorších zločinců a mutantů.

Moc dalšího toho o hře ale nevíme – vzhledem k tomu, že se jedná o titul z dílny menšího indie studia však nečekáme žádné zázraky. S tvorbou FPS i hrami z Warhammer 40k universa však již mají zkušenosti, stáli totiž i za pět let starou střílečkou Space Hulk: Deathwing.

Hardwarové požadavky Necromunda: Hired Gun:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3570K

AMD FX-6300 Intel Core i5-8600K

AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 560 Ti

AMD Radeon HD7770 Nvidia GeForce GTX 1660

AMD RX 5600

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Vyšlo 4. června | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Taktická střílečka ze série Sniper: Ghost Warrior už pouhé dva roky po vydání dostává druhý díl – celkově se však jedná už o šestou hru v této sérii. Již 4. června si ji budeme moci vyzkoušet na všech zmíněných platformách, kromě PlayStationu 5, kam dorazí až později v letošním roce.

V tomto díle se v roli snipera Raven ocitneme na Středním východě mezi syrskými a libanonskými hranicemi, kde nás čeká série nových kontraktů s cílem převrátit zločinecký syndikát vzhůru nohama a přivést zbývající členy před soud. Poprvé se nám naskytne příležitost odstřelovat i cíle na více než kilometrovou vzdálenost.

Hardwarové požadavky Sniper Ghost Warrior Contracts 2:

Minimální Doporučené OS Windows 8.1 (pouze 64-bit) Windows 8.1 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-7600

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-7700

AMD Ryzen 7 1700 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 970

AMD Radeon RX 580 Nvidia GeForce GTX 1070

AMD RX 5600XT

Ratchet & Clank: Rift Apart

Vychází 11. června | PlayStation 5

Dlouho očekávaná exkluzivita z dílny Playstation Studios dorazí tento měsíc na stále nedostupný PlayStation 5. Kromě staré známé dvojice Ratcheta a jeho robotického přítele Clanka se budeme moci vžít i do kožichu nové ženské postavy Rivet.

Mnoho hráčů bylo sice zklamaných, že si proslulou dvojici už na starším PlayStationu 4 nezahrají, ale vzhledem k tomu, jak četně Rift Apart využívá vlastností nové konzole, není se čemu divit. V trailerech jsme mohli vidět například skoky mezi dimenzemi s téměř nulovým načítáním, nebo mistrné využití adaptivních spouští L2/R2 pro jiné chování zbraní (jako jsme mohli vidět už u Returnalu).

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Vychází 22. června | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

V nadcházejícím akčním RPG ze světa Dungeons & Dragons se spolu až s třemi dalšími přáteli spojíme proti nepřátelům ohrožující svět Icewind Dale. Podtitul Dark Alliance tato hra nenese nadarmo, jedná se o duchovního nástupce konzolové dvojice Baldur’s Gate: Dark Alliance I a II, které vyšly už skoro před dvaceti lety. Tentokrát se však podívá na mnohem větší množství platforem.

Čtyři hlavní postavy – Drizzt Do’Urdena, Catti-brie, Bruenora Battlehammera a Wulfgara – si tato hra vypůjčila ze Salvatoreho románů The Legend of Drizzt. V singleplayerové kampani mezi nimi budeme moci libovolně přepínat, v multiplayeru se pak každý hráč ujme jednoho z nich.

Hardwarové požadavky Dungeons & Dragons: Dark Alliance:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-6600K

AMD FX-8320 Intel Core i7-9600K

AMD Ryzen 5 3600 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 750 Ti

AMD Radeon R7 360 Nvidia GeForce GTX 1660

AMD RX Vega 56

Scarlet Nexus

Vychází 25. června | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Windows PC

Na konci června stihne vyjít ještě i zajímavé japonské akční RPG, které kombinuje technologicky vyspělou budoucnost s nadpřirozenými psychickými schopnostmi. Před týdnem si hráči na Xboxu mohli vyzkoušet i bezplatnou demoverzi, nyní je k dispozici už i na PlayStationu. Za její dohrání se navíc do plné hry odemknou i kosmetické doplňky.

Hlavní tvůrci Scarlet Nexus jsou herní veterání stojící i za některými tituly ze slavné Tales série (např. Tales of Berseria, Tales of Zestiria aj.), s více než dvacetiletou historií a poutavými příběhy. Snad své nabyté zkušenosti plnohodnotně využijí i v tomto titulu.

Hardwarové požadavky Scarlet Nexus:

Minimální Doporučené OS Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3470

AMD FX-8350 Intel Core i7-6600K

AMD Ryzen 5 2600X RAM 8 GB RAM 8 GB RAM GPU Nvidia GeForce GTX 760

AMD Radeon HD7970 Nvidia GeForce GTX 970

AMD R9 290X

Vrací se s novým obsahem

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion: Blackwood – nová část rozšíření přijde již 1. června

– nová část rozšíření přijde již 1. června Ghosts n‘ Goblins: Ressurection – ze Switche po několika měsících 1. června vyjde i na ostatní platformy

– ze Switche po několika měsících 1. června vyjde i na ostatní platformy World of Warcraft: Burning Crusade Classic – 1. června se ve WoW: Classic objeví první datadisk

– 1. června se ve WoW: Classic objeví první datadisk Final Fantasy VII Remake Intergrade – PS5 upgrade s přidanou misí se

Tony Hawk’s Pro Skater 1 And 2 – remasterovaná edice bude 25. června i na Nintendu Switch

– remasterovaná edice bude 25. června i na Nintendu Switch Destroy All Humans – povedený remake se podívá už 29. června i na Switch

Dále vychází