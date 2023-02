ABS, ESP a další bezpečnostní systémy v autě: Jak fungují a proč jsou důležité?

Zdroj: Shutterstock

Bezpečnost jako taková má mnoho aspektů. Neustále jsme varováni, abychom si dávali pozor před nákazou koronavirem, před škodlivými viry či před zcizením osobních údajů. Na bezpečnost nesmíme ale zapomínat ani v souvislosti s naším vozidlem. Většina moderních automobilů má hned celou řadu bezpečnostních prvků.

Cílem těchto bezpečnostních prvků je jedno – snížit nehodovost na silnicích a zvýšit pravděpodobnost, že vůbec případnou nehodu přežijete. Bohužel to ale nevylučuje lidský faktor, který má mnohdy významný podíl na nehodě. Nicméně i přesto se automobilky snaží vyvinout takové bezpečnostní prvky, které dokážou pomoci i méně zkušenému řidiči. Jako hlavní zástupce nových technologií si dnes představíme ABS, ESP, Front Assist a Lane Assist.

Co je to ABS a jak funguje?



Systém ABS je zkratkou Anti-lock Braking System a jeho funkce je bránit zablokování kol při brzdění. To je umožněno hlavně regulací brzdné síly v třmenech. V případě, že byste totiž prudce zabrzdili, došlo by k zablokování kola a tím i ke ztrátě přilnavosti mezi silnicí a pneumatikou. Jinými slovy by se vozidlo stalo neřiditelné.

I když se vám na palubní desce zobrazuje při jízdě jen jeden údaj reprezentující počet otáček, tak každé kolo má svůj vlastní snímač. Údaje z těchto snímačů jsou pak hromadně analyzovány v řídící jednotce. V případě, že řídící jednotka zjistí, že jedno kolo je zablokováno, uvolní trochu tlaku v brzdovém systému a kolo se pomalu začne zase hýbat.

Co je to ESP a jak funguje?

Další v dnešní době již nepostradatelnou funkcí je ESP (Electronic Stability Programme), což v překladu znamená elektronický stabilizační systém. Tento systém se snaží pomoci řidiči v kritických situacích a pro svou činnost a správné vyhodnocení bere data z ABS, řídící jednotky, snímače natočení volantu, měřiče příčného zrychlení či rotačního momentu setrvačnosti.

V případě, že hrozí, že by se vozidlo dostalo do smyku, ESP zasáhne pomocí cílené úpravy brzdového systému tak, aby výsledný otáčivý moment byl opačný, než ten, díky kterému se vozidlo dostává do smyku. Tím pádem může ESP například přibrzdit zadní kolo na vnitřní straně a snížit tím tah motoru.

Co je to Front Assist, neboli přední systém nouzového brzdění?

Bezpečnostní systém Front Assist, pro který se používá český název „Přední systém nouzového brzdění“, varuje řidiče před případným nebezpečím srážky a v případě, že řidič nereaguje se sám snaží pomocí automatického brzdění srážce předejít nebo alespoň minimalizovat ničivé následky.

Front Assist využívá elektromagnetického radaru, který je v přední části vozu, a řídící jednotky. Ta zase má na starosti vyhodnocování vzdálenosti vašeho vozidla od vozidel před vámi. V momentě, kdy Front Assist zaznamená nějaké reálné nebezpečí spustí poměrně složitý algoritmus dalších opatření.

V prvním kroku samozřejmě musí upozornit řidiče pomocí vizuální zprávy na displeji. V druhé kroku, pokud řidič nereaguje, sám spustí brzdový systém a zapne akustické varování pro řidiče. V tuto chvíli má řidič k dispozici připravený brzdový systém se znásobenou silou. V případě, že ani po této výzvě řidič nereaguje, začne auto brzdit samo.

Co je to Lane Assist, neboli asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu?

Většina silnic je označená bílými pruhy. Pouze některé silnice 3. třídy nebo silnice s čerstvým povrchem tyto čáry nemají. Systém Lane Assist, neboli systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu, umí sledovat a rozpoznávat tyto bílé čáry na vozovce. Pokud by se stalo, že by automobil vybočoval z tohoto pruhu, upozorní systém Lane Assist řidiče a začne volnými pohyby volantu sám řízení upravovat.

Systém se sám vypne pokud řidič před vybočováním z jízdního pruhu použije klasický blinkr. To je pak zcela logicky vyhodnoceno jako úmysl řidiče. Kombinace posledních dvou systému, Lane Assist a Front Assist, je vlastně základ pro všechny autonomní vozidla. Tyto systémy také zavedla postupně Evropská komise jako povinnou výbavu u nových automobilů. Ani všechny tyto systémy ale nedokážou zajistit 100 % ochranu před dopravní nehodou. Jsou zde stále ještě povětrnostní podmínky a také lidský faktor.