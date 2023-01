Activision Blizzard zastavuje provoz a prodej svých her v Číně

Zdroj obrázku: Shutterstock

Ačkoliv toto ohlášení už proběhlo médii dříve, spekulovalo se o možnosti provedení nové dohody mezi těmito dvěma firmami do uvedeného data 23. ledna 2023. To se však nestalo, a tak Activision Blizzard pozastavil v Číně přístup ke svým hrám, kam patří například: World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2, Starcraft, Heroes of the Storm, Diablo III a Warcraft III: Reforged.

Důvody sporu k nastalé situaci nebyly, podle The Verge, jen finanční podmínky, ale hlavně spory o tom, kdo má nárok na duševní vlastnictví a správu tamějších hráčských účtů a dat.

A tak společnost NetEase odmítla prodloužit současnou smlouvu, což může znamenat jen to, že dočasné do doby, než najdou společnou vzájemně výhodnou a jasnou domluvu, a tak další plánované rozšíření do her od Blizzardu dostanou hráči v Číně k dispozici se zpožděním. Zároveň Blizzard může přistoupit k partnerství jiných vydavetelských firem.

Zajímavostí v této situaci jistě je, že Diablo Immortal, které mělo na starosti právě NetEase, tak je vyjmuto z tohoto kroku a dál v Číně pro hráče funguje. V tiskové zprávě se uvádí, že Diablo Immortal má samostatnou dohodu, která není krokem Blizzardu ohrožena, a bude tak pokračovat bez omezení.

NetEase je druhá největší herní společnost v Číně, vydává a podílí se na vývoji her pro Blizzard od roku 2008. Partnerství mezi těmito dvěma firmami zajišťuje mimojiné, že hry Blizzardu splňují přísné zákony vůči hrám v Číně a tím pádem nepřijdou obě firmy o zisky ze svých her v početné čínské herní komunitě.

Mluvčí Blizzardu Joe Christinat se pak nechal slyšet, že rozhodně o hráče z Číny nechce přijít a s dalšími partnery spolupráce nekončí: „Activision Blizzard je vděčný naší komunitě čínských hráčů za vášeň a kreativitu v posledních dvou desetiletích. Náš závazek vůči hráčům v pevninské Číně zůstává silný, protože pokračujeme ve spolupráci s Tencent na distribuci Call of Duty Mobile."