Adobe představuje nové AI nástroje pro generování videí

Firefly: Text-to-video a image-to-video technologie

Firefly, revoluční model umělé inteligence od Adobe, má za úkol přinést nové možnosti do světa video tvorby. Funkce „text-to-video“ umožní uživatelům vytvářet videoklipy pouhým zadáním textového popisu. Představte si, že napíšete například „padající listy v lese“ a AI vygeneruje odpovídající video záběry. To vše je možné díky simulovaným ovládacím prvkům kamery, které uživatelům umožní měnit úhly pohledu, pohyb kamery nebo vzdálenost snímání – jako by ovládali skutečnou kameru na natáčení.

Další zajímavou funkcí, kterou Adobe Firefly nabízí, je „image-to-video“. Tato technologie umožní generovat videoklipy ze statických obrázků, což může být užitečné pro vytváření dodatečných záběrů (B-roll) nebo při vyplňování mezer v produkčních časových osách. Adobe předpokládá, že tato funkce najde uplatnění nejen ve filmové produkci, ale i ve všech oblastech, kde se pracuje s vizuálním obsahem.

Zdroj: Shutterstock

Komerční bezpečnost a autorská práva

Jedním z klíčových aspektů, který Adobe zdůrazňuje, je bezpečnost použití obsahu generovaného Firefly modelem. Na rozdíl od jiných generativních modelů, které mohou být problematické z hlediska autorských práv, Firefly je trénován na obsahu s otevřenou licencí, veřejnou doménou a materiálech z knihovny Adobe Stock. To znamená, že uživatelé mohou bezpečně používat generovaný obsah pro komerční účely, což výrazně snižuje riziko porušení práv duševního vlastnictví.

Tato politika je odpovědí na stále rostoucí obavy, které provázejí rozmach umělé inteligence v kreativním průmyslu. Společnosti i jednotlivci si stále více uvědomují potřebu chránit autorská práva, a právě Adobe se snaží zajistit, aby jejich nástroje byly nejen inovativní, ale také právně bezpečné.

Omezení a budoucí rozvoj

I přes slibné možnosti, které Firefly nabízí, zatím existují určitá omezení. Generovaná videa mají v současnosti maximální délku pouhých pěti sekund, což je pro některé aplikace nedostačující. Nicméně Alexandru Costin, viceprezident Adobe pro generativní umělou inteligenci, uvedl, že společnost pracuje na rozšíření těchto funkcí a postupně bude prodlužovat maximální délku videí.

Další inovace přichází v podobě nástroje „Generative Extend“ pro Adobe Premiere Pro, který rozšiřuje stávající videozáznamy podobně jako „Generative Expand“ v Adobe Photoshopu rozšiřuje pozadí u obrázků. Tato funkce by měla být dostupná později v tomto roce a umožní uživatelům prodlužovat záběry a vytvářet tak plynulejší a delší sekvence.

Integrace do Adobe Creative Cloud

Firefly nebude stát pouze jako samostatná aplikace. Adobe plánuje plnou integraci těchto nástrojů do svých populárních aplikací, jako jsou Creative Cloud, Experience Cloud a Adobe Express. Uživatelé těchto platforem budou moci plně využívat generativní AI technologie přímo v jejich stávajícím pracovním prostředí.

To znamená, že profesionálové i začínající tvůrci budou mít k dispozici výkonné nástroje, které jim umožní rychleji a efektivněji vytvářet obsah, aniž by museli opustit známé prostředí Adobe. Tato integrace také zaručuje, že Firefly bude neustále aktualizován a vylepšován, aby odpovídal potřebám moderního tvůrčího průmyslu.