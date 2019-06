Age of Empires II se letos vrací v remaku s novým kabátem. To už uteklo 20 let?

Předělávka Heroes II do legendárních Heroes III je venku! Volně ke stažení Jáchym Flídr 01/07/2019 11:00:00 Stará láska sice nerezaví, ale přesto k ní může být čas krutý. Videohry naštěstí lze lehko oprášit a předělat do modernějšího kabátku, aby nostalgie zase mohla jásat. Zlomový druhý díl legendární tahové strategie Heroes of Might & Magic se díky věrným fanouškům navlékl do lehounce modernější karoserie vrcholové trojky, kterou většina z hráčů stále chová ve svých srdcích. https://cdr.cz/sites/default/files/heroes2.png

