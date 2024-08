AI generované obrázky v politických kampaních: Právní výzvy na obzoru

Právní rámec a nový zákon ELVIS

Situace s AI generovanými obrázky zneužívajícími podobu celebrit, jako je Taylor Swift, se dostává do popředí zájmu právníků a zákonodárců. V Tennessee, státě, kde má Taylor Swift obchodní zájmy, byl letos schválen průlomový zákon známý jako ELVIS Act. Tento zákon má za cíl poskytnout umělcům ochranu proti neoprávněnému používání jejich podobizny a díla, vytvořených pomocí AI, a to i v politických kampaních.

Zákon ELVIS je však natolik nový, že zatím není jasné, jakým způsobem by mohl být v praxi uplatňován, a zejména zda by mohl být použit v případě Trumpových memů. Právník Avi D. Kelin specializující se na politické právo se domnívá, že tento zákon se více zaměřuje na předstírání identity než na samotný obraz. Důležitější otázkou podle něj je, zda by se do problematiky mohla zapojit Federální volební komise (FEC), která by mohla stanovit pravidla pro politickou komunikaci generovanou AI.

Budoucnost regulace a role AI v politice

Federální komise pro komunikace (FCC) již plánuje zavést nové požadavky na transparentnost AI v televizních a rozhlasových reklamách, ale sociální sítě, které hrají klíčovou roli v moderní politické komunikaci, zatím zůstávají mimo tyto regulace. Výzkum Centra pro boj proti digitální nenávisti (CCDH) ukázal, že dezinformace generované AI na platformě X (dříve Twitter) vzrostly za poslední rok o 130 % měsíčně, což zvyšuje obavy z možného zneužití těchto technologií.

Podpora celebrit, jako je Taylor Swift, může mít v politických kampaních obrovský vliv. Více než polovina dospělých Američanů se podle průzkumu Morning Consult považuje za fanoušky Taylor Swift, což z ní činí jednu z nejvlivnějších osobností, která by mohla ovlivnit voliče v těsném závodě. Právě proto jsou neupřímná a zavádějící doporučení tak problematická.