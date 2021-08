Airbnb umožní ve své aplikaci testovat rychlost internetu u každého bytu

Zdroj

Airbnb je webová služba zprostředkující pronájem ubytování po celém světě. V době pandemie si prošla téměř peklem a nyní se snaží spolu rozvolňujícími bezpečnostními opatřeními v jednotlivých zemích vstát opět z popela. Jelikož v období karantény se značná část světových firem musela přesunout do digitálního světa a jejich zaměstnanci nyní pracují z části nebo zcela online, je internet ještě důležitější součástí života než-li dříve.

Na to se právě snaží zareagovat i služba Airbnb, která již nějakou dobu nabízí možnost pro poskytovatele ubytování přidat rychlost internetu u konkrétního bytu. Nyní však společnost Airbnb přichází s novinkou v podobě funkce pro testování aktuální rychlosti internetu v konkrétním apartmánu, a to prostřednictvím aplikace Airbnb.

Zdroj

Přístup k nové službě mohou získat uživatelé velice jednoduše, postačí, když si u příslušného apartmánu kliknou na položku „Vybavení.“ Zde by pak již měla být zobrazena aktuální rychlost stahování a možnost provést test rychlosti. Výsledky tohoto testu pak budou sdíleny jak s Airbnb, tak s M-Lab (společností, která novou funkci vyvinula).

Zajímavé je, že z pohledu společnosti Airbnb je jakékoliv stabilní připojení, které dosahuje rychlosti vyšší než 7 Mbps, za rychlé. Je to prý naprosto dostačující rychlost pro pobyt rodiny, pro uskutečnění videohovorů i pro vyřízení nezbytných firemních záležitostí. Nejdříve by měla být tato novinka nasazena ve Spojených státech amerických. V následujících týdnech by se měla dostat i do dalších zemí, a to včetně České republiky.