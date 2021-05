Amazon investoval do vlastní letky elektroletadel

Zdroj

Společnost Amazon patří do řady moderních velkých technologických gigantů, kteří se snaží jít co možná nejekologičtější cestou a chtějí zanechat co možná nejmenší stopu v životním prostředí. Z tohoto důvodu investoval právě Amazon do společnosti Beta Technologies, který se zabývá výrobou elektrických letadel.

Amazon má zájem obzvláště o jeden model, a to letadlo Alia eVTOL, které je 100% elektrifikované, a naplňuje tak představy Amazonu o nulových uhlíkových emisích do roku 2040. Již v minulosti Amazon investoval do společnost ZeroAvia propagující vodíkový pohon nebo společnosti Infinium na čisté palivo.

Model Alia by umožnil přepravit až 680 kg nákladu nebo šest osob na vzdálenost až necelých 500 km. Amazon sice oficiálně ještě nepotvrdil, co zamýšlí se svou letkou, ale vzhledem k orientaci na náklad je to poměrně zřejmé. Letadla tak najdou využití při středně dlouhých cestách, kde nahradí doposud používané kamiony.

Navíc již nyní přichází první zakázky třeba v podobě kontraktu s přepravní společností UPS. Podle odhadů by se Amazonu měla investice vrátit již do roku 2024. Stejným způsobem se již nyní vrací investice Amazonu z roku 2019 do společnosti Rivian, která dodává elektrické dodávky. Ty jsou již nyní plnohodnotnou součástí vozového parku.