Americké námořnictvo letos vybaví torpédoborec USS Preble laserovým dělem HELIOS

Americké námořnictvo už má za sebou několik úspěšných testů laserových zbraňových systémů. V prosinci roku 2014 otestovalo námořnictvo v Perském zálivu na palubě obojživelné transportní lodi USS Ponce 30 kW laserové dělo. Laserové dělo bylo schopno na krátkou vzdálenost potopit rychlý člun nebo sestřelit bezpilotní letoun.

Minulý rok v květnu pak americké námořnictvo otestovalo na obojživelné transportní lodi USS Portland ještě výkonnější laserové dělo (podle některých odhadů se má jednat o laserové dělo o výkonu až 150 kW), které bylo schopno sestřelit bezpilotní letoun.

Začátkem roku 2019 uzavřelo americké námořnictvo kontrakt se společností Lockheed Martin v hodnotě 150 miliónů dolarů, který se týkal dodání dvou testovacích prototypů laserových děl HELIOS. Jedná se o laserové obranné systémy založené na vláknových laserech. Testovací děla budou mít výkon 60 kW a jedno bude nainstalováno na torpédoborec třídy Arleigh Burke a druhé bude sloužit pro pozemní testy.

Společnost Lockheed Martin dokončila v roce 2020 u svého laserového děla dva milníky. Jsou to kritické přezkoumání návrhu (CDR) a Navy Factory Qualification Test. Laserové dělo je nyní plně funkční a bylo dodáno americkému námořnictvu. Jako testovací platforma poslouží torpédoborec USS Preble.

Toto dělo je pouze testovací a v budoucnosti mají být laserová děla integrována do systému protivzdušné obrany Aegis. Aby byla tyto děla v systému Aegis opravdu účinná, tak musí být o hodně výkonnější. Laserová zbraň s výkonem 60 kW poslouží maximálně jako zbraň krátkého dosahu pro ničení rychlých člunů a dronů, případně k poškození elektro-optických senzorů bezpilotních letounů.

Pokud by chtělo americké námořnictvo používat laserová děla na ničení protilodních střel na delší vzdálenosti, pak potřebuje laserová děla o výkonu kolem 300 kW. Technologický demonstrátor laserového děla o takovém výkonu by mohl vzniknout do konce roku 2022. Další meta je pak 500 kW. Ta by mohla padnout do konce roku 2024. A možná do konce této dekády se dočkáme i laserového děla o výkonu kolem 1 MW. Taková laserová zbraň by už šla použít i v rámci ochrany proti balistickým střelám.