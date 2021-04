Apple čelí obvinění ze zisku z nelegálních hazardních aplikací v App Storu

Není to však poprvé, co se Apple dostává do problému kvůli prodeji aplikací nabízejících nelegální hazard. V roce 2018 sice společnost provedla masové čištění App Storu a smazala 25 000 čínských hazardních her, nicméně od té doby nepodnikla žádné další kroky k tomu, aby množení takových aplikací zabránila.

V roce 2019 se společnost Apple ocitla v konfliktu kvůli svému programu Enterprise Certificate, kvůli kterému docházelo k porušení smluvních zásad tím, že vydané aplikace obsahovaly hry o skutečné peníze a dokonce i hardcore filmy pro dospělé. V loňském roce zase Apple žalovala Karen Workman za to, že v hazardní hře přišla o tisíce dolarů, a letos v lednu společnost zažalovaly další dvě oběti se ztrátou ve hře v celkovém součtu $30 000.

Nyní byl údajně proti gigantovi zahájen hromadný spor prostřednictvím okresního soudu Spojených států pro severní obvod Kalifornie. Navrhovateli jsou Joshua McDonald a Michael Helsel, kteří také přišli o peníze a obviňují Apple z toho, že umožňuje, propaguje a usnadňuje nelegální hazard, a z nákupů uskutečněných v těchto aplikací profituje. V zásadě tedy funguje jako „nelicencované kasino“ a dělá reklamu hrám, které místo skutečných peněz používají herní měnu. Do začátku uživateli hra nějaké žetony poskytne zadarmo, nicméně po jejich vyčerpání jsou hráči vyzváni k nákupu dalších žetonů za skutečné peníze.

„V průměru je Apple App Store zodpovědný za 50 % všech instalací v obchodě. Zhruba 21 % instalací pochází od uživatelů, kteří objevují a stahují aplikace procházením doporučených aplikaci či jednotlivých kategorií,“ uvádí se v žalobě. To znamená, že je Apple díky svému algoritmu vědomě propaguje, a navrhovatelé se domnívají, že mají dostatek důkazů na to, aby společnost přinutili poskytnout odškodnění minulým obětem a prosadili stáhnutí všech potencionálně hazardních aplikací.