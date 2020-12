Apple by od roku 2024 mohl začít vyrábět elektromobily s vlastními bateriemi

Zdroj

Společnost Apple je celosvětové známá především pro vývoj svých iPadů, iMaců, Macbooků a iPhonů. Málokdo by očekával, že se ze společnosti Apple jednou stane automobilka, a přeci se této představy nejspíše brzy dočkáme. Také jsou alespoň informace zahraničního byznys magazínu Reuters, podle kterého by Apple mohl spustit výrobu svých vlastních elektromobilů již v roce 2024.

Vybavené by přitom měly být unikátní technologií bateriových článků, které by mohly znatelně srazit náklady a zároveň prodloužit dojezdovou vzdálenost. Společnost Apple začala o tomto nápadu uvažovat již v roce 2014, trvalo tedy šest let, než se objevily první známky toho, že svojí vizi hodlá Apple skutečně následovat.

Začít výrobu automobilů od nuly však vyžaduje mnoho trpělivosti a dostatek kapitálu pro vybudování logistických cest a zajištění dodavatelů jednotlivých součástek. I Elonu Muskovi trvalo 17 let, než se ve své společnost Tesla dopracoval k udržitelnému zisku. Někteří akcionáři společnosti Apple si však myslí, že pokud Apple vyvine novou bateriovou technologii, bylo by lepší ji v rámci licenční smlouvy nabídnou již existujícím automobilkám. Zisk by byl okamžitý a bez rizika ztráty. Další obavy panují ohledně vývoje pandemie koronaviru, která by mohla výrobu elektromobilů klidně o pár let posunout.