Apple se rozhodl zůstat na ruském trhu, ale musí nabízet ruské verze aplikací

Rusko zavedlo v roce 2019 zákon, který stanovuje, že všechna zařízení distribuovaná na ruský trh musí mít možnost výběru předinstalovaných aplikací a ke každé aplikaci musí být i ruská alternativa. Zprvu většina společností tento přístup odmítala. Nyní se však rozhodla společnost Apple akceptovat ruské podmínky a nabízet na svých zařízeních více předinstalovaných aplikací s možností výběru.

Ve hře byla pro společnost Apple i druhá varianta, a to odejít z ruského trhu, který je však poměrně rozsáhlý. Toto rozhodnutí společnosti Apple by mělo vejít v platnost od 1. dubna tohoto roku. V praxi by tak při prvním spuštění zařízení od Apple měl být uživatel vyzván, aby si vybral aplikaci k instalaci z vládou schváleného seznamu.

Navíc by měla společnost Apple od 1. dubna zařadit i několik ruských aplikací do svého AppStoru. Dle dostupných informací by se mělo jednat o webové prohlížeče, antiviry, mapy, chatovací aplikace, poštovní klienty, aplikace státní správy, aplikace platebního terminálu Mir Pay a mnoho dalšího.

Původně se zdála jako nejpravděpodobnější varianta odchodu společnosti Apple z ruského trhu. Na základě událostí posledních dní se však zdá, že společnost Apple došla spolu s ruskou vládou k nějakému kompromisu. Není však jasné, zda došlo k tomuto rozhodnutí v důsledku vyjednání konkrétních podmínek či se Apple rozhodl odstoupit samostatně.