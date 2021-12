Berte, dokud dávají: Ubisoft pokračuje v rozdávání her zdarma

V rámci oslav 35. výročí svého založení pokračuje společnost Ubisoft v rozdávání her zdarma. Až do 22.12. máte možnost si v digitálním obchodě s videohrami Ubisoft Store přidat zdarma hru Rayman Origins.

Série dnes už legendárních plošinovek Rayman zahrnuje mnoho her. V hlavní sérii můžeme dnes napočítat 5 her a různé vedlejší a menší hry dnes čítají celkem 16 titulů. Celou sérii Rayman odstartoval první díl v roce 1995, který vyšel na PC a na herních konzolích PlayStation, Sega Saturn a Atari Jaguar. Jednalo se o 2D plošinovku se skvělým grafickým zpracováním, ve které jste museli projít celkem 70 úrovní, osvobozovat uvězněné tvorečky Electoony a postupně jste získávali nové schopnosti a dovednosti, díky nimž jste mohli dokončit náročnější levely. Druhý a třetí díl této plošinovky přišel už ve 3D zobrazení. Čtvrtý díl s podtitulem Origins a pátý díl Legends se vrátily do 2D zobrazení.

Rayman Origins je klasickou ručně kreslenou 2D plošinovkou, která je vhodná k hraní už pro děti od 7 let. Ve hře se vtělíte do Raymana a jeho kamarády, jejichž úkolem je osvobodit Electoony a víly, které unesla jedna protivná stařena. Rayman a jeho přátelé nešika Globox a dvojice magických stvoření Teensy musí projít celkem 12 světů a něco přes 60 úrovní, aby všechny Electoony a víly zachránili.

Hra získala na metacritic celkem vysoké hodnocení od odborných recenzentů – metascore 86 a od hráčů souhrnné hodnocení 8,3.

Hru Rayman Origins můžete zdarma získat na tomto odkazu.