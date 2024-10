Bill Gates tajně podpořil kampaň Kamaly Harris na prezidentku. 50 miliony dolarů

Ačkoli se nechal slyšet, že by dokázal spolupracovat s jakoukoliv administrativou – ať už Harrisovou nebo Trumpovou – údajně vyjádřil nelibost k případnému druhému funkčnímu období prezidenta Donalda Trumpa. „Podporuji kandidáty, kteří mají jasný závazek ke zlepšení zdravotní péče, snižování chudoby a boji proti klimatickým změnám ve Spojených státech i po celém světě,“ uvedl Gates v rozhovoru pro The New York Times. „Mám dlouhou historii spolupráce s lídry napříč politickým spektrem, ale tyto volby jsou jiné, s bezprecedentním významem pro Američany a nejzranitelnější lidi po celém světě.“

Přestože Gates poskytl The New York Times vyjádření, samotnou finanční podporu veřejně nepřiznal. Peníze byly podle všeho převedeny na neziskové křídlo organizace Future Forward, tzv. „dark money“ organizaci, která není povinna zveřejňovat jména svých dárců. Tato forma darů se tak stává problematickou, neboť umožňuje podporovatelům přispívat anonymně a bez většího dohledu veřejnosti, což vede k obavám z netransparentnosti a možného ovlivňování některých politických kampaní.

Gates sice vystupuje jako soukromá osoba, ale jeho role v nadaci Gates Foundation, která se zaměřuje na globální zdraví, a jeho klimatická iniciativa Breakthrough Energy jej neustále přivádí do kontaktu s politickými lídry po celém světě. Jeho přístup k těmto klíčovým otázkám se navíc jasně shoduje s progresivními politiky, kteří podporují Harrisovou a současnou Bidenovu administrativu.

V domácím státě Billa Gatese, Washingtonu, přispěl letos částkou 1 milion dolarů na kampaň proti iniciativě, která by zrušila program na řešení klimatických změn na státní úrovni. To nám napovídá, že klimatická politika je pro Gatese velmi oblíbeným tématem, tudíž i samotná podpora některých konkrétních politiků dává ve finále smysl.

Zajímavé také je, že Gatesova bývalá manželka, Melinda French Gates, veřejně vyjádřila svou podporu Kamale Harris už v červenci a údajně rovněž přispěla významnou částkou do Future Forward. Dva z jejich dětí, Rory a Phoebe Gatesovi, jsou rovněž aktivními podporovateli demokratických kandidátů, což naznačuje, že politická preference rodiny se stále více přiklání k podpoře kandidátů zaměřených na progresivistické otázky a řešení klimatismu.

„Na těchto listopadových volbách závisí opravdu hodně,“ napsala Melinda French Gates na platformě X (dříve známé jako Twitter) 23. července. „Potřebujeme lídra, který bude bojovat za reprodukční svobodu. Lídra, který chápe, že podpora pečovatelů vede ke zdravějším rodinám a silnější ekonomice. Lídra, který ví, že když mají ženy plnou sílu ve společnosti, prospíváme všichni.“

Navzdory všem těmto signálům si Gates i nadále udržuje určitou opatrnost v přímých politických vyjádřeních. Přestože je jeho finanční dar velkým impulzem pro kampaň Kamaly Harris, není vůbec překvapivé, že se rozhodl jednat spíše v zákulisí. Ostatně i v minulosti již několikrát vyjádřil své jasné postoje ke klimatismu, fungování zdravotnictví ve Spojených státech a také boji proti chudobě.