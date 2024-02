Bidenova administrativa zařadila zpátečku: USA zvolňuje přechod na elektromobily

V posledních letech je ve světě takový prapodivný trend, že spalovací motory jsou špatné a zlé, zatímco jedinou budoucností pro přežití planety jsou „ekologické“ elektromobily. Nikdo pak už ale neřeší, kde se ta všechna elektřina pro elektromobily bere a že získáváním této elektřiny vznikají ještě větší emise, než při provozu spalovacích motorů. To je ale na jiný a samostatný článek.

Není to tak dlouho, co se vlády světa zavázaly, že zakáží spalovací motory do určitého data. Nyní si ale možná uvědomily, že tyto termíny byly až šibeniční. Například Bidenova administrativa plánuje uvolnit limity výfukových emisí, které navrhla v loňském roce Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA).

Pro automobilky to znamená jediné, a to že mají více času, než budou muset začít s masovou výrobou elektromobilů. Podle nových předpisů o agentury EPA by měly elektromobily tvořit do roku 2032 zhruba 67 % prodejů nových automobilů. Výrobci jsou celkem rádi, protože již delší dobu upozorňují na drahou výrobu a chybějící infrastrukturu.

Jen pro představu se v loňském roce prodalo v USA jen 7,6 % elektromobilů. Za pár let to má být 67 %. Z tohoto pohledu je i tato hranice poměrně nereálná pokud nepřijde zásadní změny v podobě kompletní infrastruktury nebo levnějších nákladů na výrobu elektromobilů. Konečná pravidla by měla být uveřejněna ještě letos na jaře.