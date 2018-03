Bitcoin Tycoon je simulátorem ze života těžaře

Ačkoliv je téma Bitcoinu jedním z nejskloňovanějších termínů posledního roku, většina populace stále netuší, jak se k této kryptoměně těžaři dostávají, natož aby si takový život vůbec dokázali představit. Životu těžaře se bude věnovat nově ohlášený Bitcoin Tycoon, od malého nezávislého studia 99 Game Studio.

Ve hře se vrátíme v čase do roku 2014, kdy se trh s kryptoměnami teprve rozvíjel a o jejich existenci věděl ještě málokdo. Od malého těžaře kutajícího první zlomky Satoshi se hráči budou moci dopracovat do role budoucích velryb, investorů a stát se součástí největších mining poolů. Cesta však bude trnitá a bude zapotřebí se trochu vzdělat v tématu těžařských sestav a vhodného hardwaru.

Jakákoliv synopse je bohužel v tuto chvíli prázdnými slovy, jelikož titul ještě čeká dlouhá pouť. Do stavu předběžného přístupu se dostane až letos v květnu, načež ho čekají ještě dlouhé měsíce vývojářské dřiny. K dispozici je pouze pár snímků ze hry a upoutávka. Z materiálů je patrné, že si vývojáři nejspíš vzali za vzor Game Dev Tycoon, úspěšnou indie hrou simulující život nezávislého vývojáře.

„Kvůli časovým a finančním důvodům musíme hru vydat již ve stavu předběžného přístupu. Omlouváme se, že hra není úplně vyladěná, pouze hratelná. Přistupujte k ní s nadhledem, stále na ni pracujeme,“ píše se na profilu hry na Steamu.

I vývoj hry s tématikou Bitcoinu může být riskantním rozhodnutím, obzvláště když by vývojáři zaháleli s jejím vydání příliš dlouho. Nestálost kurzu ovlivňuje i popularitu tématu, a pokud by v následujících měsících bublina praskla, přišla by i práce vývojářů vniveč. Není tedy divu, že se snaží jít autoři s kůží na trh tak brzy i se sotva funkčním produktem. Ke koupi tedy přistupujte obezřetně.