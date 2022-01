BlackBerry končí s podporou svého operačního systému, telefony ztratí své funkce

Zdroj

Společnost BlackBerry byla založena již v roce 1984 a byla jednou z hlavních postav na trhu s mobilními zařízeními. I když měla společnost velice slibný start, tak se jí ke konci její cesty příliš nedařilo. Zařízení společnosti BlackBerry se vyznačovaly také tím, že měly svůj vlastní operační systém BlackBerry OS.

Aplikace vyvinuté pro tento operační systém postupně od roku 2019 ztrácely podporu. Ty placené pak podporu ztratily dokonce o rok dříve. Nyní však přichází zpráva, že s definitivní platností bude ukončena podpora všech zbývajících aplikací, celého ekosystému a díky tomu končí i zařízení BlackBerry.

V dnešní době sice využívá zařízení BlackBerry s operačním systémem BlackBerry OS jen velmi malé procento lidí, ale právě těmto uživatelům by měla být podpora ukončena již 4. ledna. V praxi to ovlivní nejen SMS zprávy, ale také volání a dokonce i tísňové volání.

Postupně budou odpadávat veškeré funkce, takže se s tímto zařízením nepřipojíte k internetu přes mobilní data a přestat fungovat by mělo i WiFi připojení. Podle vyjádření společnosti by nemělo sice dojít ke ukončení všeho, ale celková funkcionalita základních funkcí bude silně nespolehlivá.

Týká se to především operačních systémů BlackBerry 7.1 OS a starších, BlackBerry 10 a BlackBerry PlayBook OS 2.1. Existují však i zprávy, že by se na trhu v budoucnu mohl objevit mobilní telefon s označením BlackBerry, a to díky společnosti OnwardMobility. Ta měla první model ukázat již v loňském roce, ale nestalo se tak. Nechme se proto překvapit, jak se celá situace vyvine.