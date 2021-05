Blue Origin ohlásila první komerční let, vesmírný turismus startuje 20. července

Zdroj

Toto datum má samozřejmě svůj význam a není vybráno náhodou. V tento den se v roce 1969 totiž dotkla lidská noha Měsíce. Název rakety, New Shepard, pak odkazuje na Alana Sheparda, který se 5. května 1961 stal prvním Američanem ve vesmíru.

I když nepůjde o žádný historický průlom v oblasti dobývání kosmu, je to pro Jeffa Bezose důležitý den. New Shepard není koncipován pro lety přímo do kosmu, ale soustředí se na suborbitální lety. V praxi se tak posádka dostane 100 km vysoko. Následně pak začne padat k zemi a celková doba letu se odhaduje na deset minut.

Primárním cílem Jeffa Bezose je zpříjemnit cestu svých pasažérů a maximalizovat jejich zážitek z letu do vesmíru. Každý z cestujících dostane vlastní okno s unikátním výhledem. Složení první posádky není v tuto chvíli ještě známo, ale páté křeslo bylo předáno do speciální online aukce. Výtěžek z této dražby pak bude věnován nadaci Club for the Future, jež je dceřinou společností Blue Origin a klade si za cíl motivovat mladou generaci, aby se více zajímala o obory jako je věda, technologie, matematika nebo inženýrství.

Velice pozitivně je hodnocena i skutečnost, že se Jeff Bezos snaží vyvíjet své rakety tak, aby byly znovupoužitelné, čímž také dokáže značně snížit cenu za jednu letenku. Jinými slovy pasažéři nemusejí spolu s cestou zaplatit i výrobu nové rakety. Tím se samozřejmě připojuje k trendu, který prosazuje i majitel společnosti SpaceX, Elon Musk.