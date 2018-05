lukas-cihak Boston Dynamics představili robopsa do domácnosti a robotického běžce do přírody https://cdr.cz/sites/default/files/index_1.jpg 05/15/2018 11:00:00 https://cdr.cz/clanek/boston-dynamics-predstavili-robopsa-do-domacnosti-robotickeho-bezce-do-prirody/diskuse Novinky Chytřejší IT Ostatní Věda a technika Technologie Robotika

Úterý, 15 Květen 2018 - 11:00 | lukas-cihak | Novinky, Chytřejší IT, Ostatní, Věda a technika, Technologie Společnost Boston Dynamics Robots představila na svých stránkách a na Youtube dva přírůstky do stáje svých robotů. Jedná se o humanoida a robopsa. Zvládnou se orientovat v prostoru i překonávat překážky. Společnost Boston Dynamics Robots vyrábí čím dál tím lepší roboty napodobující pohyby buďto zvířata nebo samotných lidi. Vv minulosti už stačila zaujmout svými výtvory BigDog, WildCat, Handle a desítkami dalších. Nyní se k řadě jejich robotů zařazuje i robopes SpotMini a aktualizovaná verze humanoidní robota Atlas. SpotMini Na oficiálním přiloženém videu níže můžete vidět nejnovější přírůstek robopsa SpotMini v akci, jak se bezstarostně prochází po laboratořích a kancelářích společnosti. Robot byl nejprve prostorami proveden v doprovodu vývojářského týmu, aby si nejprve mohl zapamatovat danou cestu. Před kamerami ji byl následně schopen zcela autonomně zopakovat. SpotMini má zabudované fotoaparáty na přední, zadní i boční straně těla. Takto získaná data používá ke své lokalizaci a identifikace překážek, včetně jejich následného překonávání. Celá procházka trvala jen šest minut. Na videu můžeme vidět, že po cestě byly rozmístěny i QR kódy, které však nesloužily k navigaci robota, ale pouze k měření jeho výkonu. SpotMini vychází z již před časem zveřejněného modelu Spot. Zároveň je tento model vybaven pětistupňovou paží a množstvím senzorů a snímačů, díky kterým je SpotMini schopen, oproti svému předchůzi Spotu, manipulovat s objekty. Mezi snímače, které pomáhají k zvýšené mobilitě a funkcionalitě patří i stereofonní kamery, IMU a snímače polohy. Starosti mu nečiní ani otevírání dveří, které se nám mohou zdát jako banalitní úkol, ovšem z hlediska robotiky se jedná o důležitý milník. SpotMini – technická specifikace: Výška: 0.84 m

0.84 m Váha: 30 kg

30 kg Zatížení: 14 kg

14 kg Zdroj: Baterie

Baterie Ovládání: Elektrické

Elektrické Senzory: 3D vizuální systém Podle vyjádření generálních ředitele společnosti Boston Dynamics Robots, Marca Raiberta, dojde k prodeji nových robotů SpotMini někdy v průběhu roku 2019. Atlas V oficiálním videu společnosti Boston Dynamics níže můžeme vidět humanoidního robot běžícího ve volném prostředí. Svými pohyby i stylem běhu věrohodně napodobuje člověka až do nejmenších detailů. Ještě v roce 2015 během soutěži podobných robotů vypadala většina z nich jako po kocovině, tudíž jde opět o důležitý milník pro svět robotiky. Robot Atlas nicméně není novinkou, ale starším modelem, který dříve trpěl technickými problémy a nyní se pouze dočkal aktualizace. Vloni v srpnu byla například uveřejněny dvě videa, kde se robot nechoval tak, jak by si jeho vývojáři představovali. Současná verze by měla být již daleko lepší. Ta si bez sebevětších problémů poradí i s různými typy terénu. Dokáže zdolat mírný svah, vzrostlou vegetaci a dokonce překoná i spadlý kus stromu. Atlas – technická specifikace: Výška: 1.5 m

1.5 m Váha: 75 kg

75 kg Zatížení: 11 kg

11 kg Zdroj: Baterie

Baterie Ovládání: Hydraulické

Hydraulické Senzory: LiDAR a stereoskopický vizuální systém Při výrobě Atlasu se využívá výhod 3D tisku. Tím dochází i k úspoře jak hmotnosti, tak prostoru. Výsledkem je robot, který má výborné vlastnosti, hlavně poměr pevnosti a hmotnosti. Díky stereofonnímu vidění a snímačům se může pohybovat v nerovném terénu, manipulovat s objekty a dokonce i provést salto vzad. Z hlediska pohybových možností tak lidstvo v mnohém i předčí. Zdroje: DigitalTrends, The Verge, Boston Dynamics nahlásit chybu Tweet více článků, blogů a informací o autorovi Diskuse ke článku Boston Dynamics představili robopsa do domácnosti a robotického běžce do přírody Žádné komentáře.