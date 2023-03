Bude obsah generovaný umělou inteligencí chráněn autorským zákonem?

Zdroj: Shutterstock

Spolu s uveřejněním nově technologie ChatGPT od společnosti OpenAI přišli i uživatelé s novými trendy. Obratem totiž chtěli všichni vyzkoušet, jak to funguje, a samozřejmě se našli i tací, kteří přemýšleli, jak ji využít ve finanční prospěch.

Problém ale nastal i ve vydavatelstvích či vzdělávacích zařízeních, protože zaměstnanci, uchazeči o práci a studenti si rázem svou práci nechali na příslušné téma také vygenerovat. Vznikla tak otázka, kterou se nyní zabýval i Americký úřad pro autorská práva, kdo je vlastníkem díla vygenerovaného umělou inteligencí?

Zdroj: Shutterstock

Zde je prý zapotřebí posuzovat každý případ individuálně. Umělá inteligence a chatboti dokáží vytvořit i báseň ve stylu Williama Shakespeara, ale vzhledem, že byla báseň reprodukována a z původního textu nezůstalo téměř nic, nemusí spadat pod autorský zákon, protože nenese tradiční prvky autorství.

Jiná situace nastává, když si uživatel vezme materiál vygenerovaný umělou inteligencí a poskládá ho vlastní kreativním způsobem. Tím by mohla nastat situace, kdy bude dílo chráněno autorským zákonem. Podle Shiry Perlmutter, ředitelky Úřadu pro autorská práva, záleží především na to, do jaké míry měl člověk kreativní kontrolu nad výrazem díla.

Pro všechny je toto poměrně nová situace a legislativa v mnoha případech umělou inteligenci vůbec neřeší. V tuto chvíli je postoj Úřadu pro autorská práva zcela jednoznačný, protože stvořitelem díla musí být člověk a ne robot, stroj nebo zvíře. V opačném případě se na něj nemůže vztahovat aktuálně platná legislativa.

Perlmutter ve svém prohlášení ještě uvedla, že její úřad i nadále bude monitorovat vývoj jak faktický, tak právní, co se týče umělé inteligence i autorského práva. Všichni ale vědí, že se jednou tato nová technologie tak rozroste, že bude legislativu zásadním způsobem změnit.