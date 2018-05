Budou mít za 15 let vojenská letadla ještě v kokpitu pilota?

Ozbrojené síly Spojených států amerických se skládají z celkem pěti složek. Patří mezi ně armáda (US Army), letectvo (US Air Force), námořnictvo (US Navy), námořní pěchota (USMC) a pobřežní stráž (USCG). U námořní pěchoty (USMC) existuje reálná šance, že by letecká složka těchto sil předstihla v robotizaci samotné letectvo (US Air Force). Alespoň podle prohlášení velitele námořní pěchoty generála Roberta B. Nellera.

Ten prohlásil, že už za 15 let by nemusel u leteckých sil námořní pěchoty sedět v kokpitu letadel člověk, tedy pilot. Už dnes disponují USA technologií, která by tuto vizi pomohla realizovat. Generál Neller ale nakonec zdůraznil, že to, že v letadle nebude pilot neznamená automaticky předpoklad, že takový letoun bude plně autonomní. Realita bude taková, že stále bude onen letoun dálkově řízen lidskou bytostí, která bude rozhodovat.

Námořní pěchota přitom provozuje na 1200 letounů různých druhů. Takže jestli se má vize generála Nellera za 15 let skutečně uskutečnit, tak Američani mají co dělat. Námořní pěchota provozuje bojové letouny, transportní letouny, letouny určené pro tankování paliva za letu, letouny pro radioelektronický boj, bitevní vrtulníky a transportní vrtulníky.

Jedním z řešení je vyřazování starých letounů za technologické novinky, které budou podporovat volitelnou možnost pilota v kokpitu nebo dálkové ovládání, druhou možností jsou pak přestavbové sady, které umožní hardwarovou a softwarovou úpravu stávajících letadel USMC na dálkově ovladatelné modely.

Do roku 2050 se zřejmě celé ozbrojené síly Spojených států amerických přemění, a jasně půjdou směrem k postupné automatizaci a robotizaci (obrněná vozidla, letadla a lodě). U letadel to začalo nejprve malými drony, a postupně se přechází na dálkově řízené a autonomní letadla standardní velikosti, u nichž zatím dominovali v kokpitu piloti.

Možná to dojde i tak daleko, že koncem století by už všechny armádní složky USA mohla ovládat a koordinovat nějaká sofistikovaná umělá inteligence, a to bez většího zasahování člověka do jejího řízení armády. Zatím má prst na spoušti člověk, to ovšem nemusí trvat navždy.