Canon umožní synchronizovat fotky přímo na Google Fotky, má to však háček

Klasické digitální fotoaparáty v poslední době zápasí o svou přízeň s chytrými telefony. Je bezpochyby jasné, že klasický fotoaparát bývá kvalitnější a i fotky jsou nesrovnatelně lepší. Naproti tomu chytrý telefon má jako hlavní výhodu pohodlí. Je lehký, praktický a i pořízený obsah je na dosah ruky, na rozdíl od fotoaparátů.

Společnost Canon protointegrovala do svých fotoaparátů novou funkci, pomocí které můžete vyfocené fotografie sdílet rovnou na Google Fotky. Tato nová funkce je kompatibilní jak s iOS, tak s Androidem pomocí aplikace image.canon.

Při synchronizaci fotografií a videí navíc nedochází k ztrátě kvality. Jediným požadavkem mimo kompatibility vašeho fotoaparátu je vaše členství ve službě Google One. Společnost Google se navíc rozhodla, že pro uživatele fotoaparátu Canon nabídne jednoměsíční zkušební provoz se 100 GB úložného prostoru zdarma.

Otázkou nyní zůstává, zda se uživatelům vyplatí zaplatit si službu Google One, či stáhnout fotografie do počítače a odtud klasickým způsobem naimportovat. V Google Fotkách je prostor pro fotografie neomezen, kdežto u Google One je omezen na 100 GB.