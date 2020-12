CD Projekt RED reaguje na masivní pirátění Cyberpunku 2077

Ještě před vydáním samotného Cyberpunku 2077 panovala všeobecná shoda, že prodeje tohoto herního titulu budou rekordní. Za přibližně polovinu dne od svého vydání přesáhl jen na Steamu jeden milion aktivních hráčů. Cyberpunk 2077 přitom vyšel na Steamu, Epicu, Gogu a herních konzolích PS4/5, Xboxu One a Series X/S plus nakonec i na cloudové službě Google Stadia. Takže nepochybujeme o tom, že za plnou cenu si zakoupí novou hru CD Projektu miliony lidí.

Jak je to ale s pirátstvím? I když Cyberpunk 2077 nemá žádnou sofistikovanou ochranu jako je např. Denuvo (i když to není tak úplně pravda, protože recenzentské verze Cyberpunku 2077 měly mít Denuvo, aby nedošlo k úniku hry mezi potenciální kupce ještě před oficiálním datem zahájení prodeje hry), tak samotné pirátění Cyberpunku se společnosti CD Projekt RED nelíbí a rozhodla se to nějakým způsobem řešit.

To řešení představují tzv. DMCA oznámení, která by mohla možná některým pirátům ztížit najít odkazy na pirátské kopie Cyberpunku 2077. Teoreticky bychom ale mohli vést sáhodlouhou diskusi, jestli DMCA oznámení skutečně něco úspěšně řeší. Jako první přišly s pirátskými kopiemi privátní a veřejné torrentové portály. Objevil se oficiální release od skupiny CODEX s Day 1 patchem a podle odhadu Torrentfreak jen v prvních několika hodinách si už tento release od CODEXU stáhlo více než 100 000 pirátů.

Teď budou ty čísla samozřejmě úplně někde jinde. Pirátské kopie Cyberpunku se už začaly šířit po share serverech a zatímco čtete tyto řádky, tak se určitě objevují první repacky, které sníží velikost hry a začnou tuto hru stahovat i piráti, kteří mají pomalejší připojení a čekají vždy na vysoce komprimované přebaly videoher.

Summa summarum bychom se nedivili, kdyby během několika dní stahovalo/hrálo pirátskou verzi Cyberpunku 2077 už více než deset milionů hráčů. Na závěr jen dodejme, že v minulosti CD Projekt proti pirátství bojoval i tím, že zasílal pirátům dopisy o zaplacení mimosoudního vyrovnání.