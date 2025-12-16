ChatGPT chystá režim pro dospělé. Přijít má v roce 2026
O tom, že OpenAI uvažuje o režimu ChatGPT určeném výhradně pro dospělé, se mluvilo už na podzim. Tehdy šlo spíš o náznaky a obecné principy, dnes už je ale situace konkrétnější. Podle informací z vedení OpenAI se s tímto režimem počítá v první polovině roku 2026, pokud se podaří dotáhnout klíčovou technickou část. Tou je spolehlivé ověřování věku uživatelů.
Zásadní změnou oproti minulosti má být konec jednoduchého zaškrtávacího políčka, kterým uživatel pouze potvrdí, že je plnoletý. OpenAI chce místo toho nasadit systém založený na umělé inteligenci, který dokáže odhadnout věk uživatele na základě chování v aplikaci a dalších signálů. Tyto nástroje už firma testuje v omezeném provozu a podle dostupných informací slouží mimo jiné k odhalování teenagerů, kteří se vydávají za dospělé.
Zdroj: Shutterstock
Erotika, roleplay a hranice odpovědnosti
Samotný obsah adult režimu zatím OpenAI detailně nepopsala. Z vyjádření šéfa společnosti Sama Altmana ale vyplývá, že by mělo jít o širší škálu využití, která dnes není povolena. Mluví se o explicitnějších konverzacích, flirtování nebo erotických roleplay scénářích. Firma zdůrazňuje, že cílem není šokovat, ale nabídnout dospělým uživatelům svobodu v mezích zákona.
Pokud se režim skutečně objeví, ChatGPT se tím zařadí po bok nástrojů jako Grok nebo menších AI platforem, které už s obsahem typu NSFW pracují. OpenAI si však chce zachovat pověst zodpovědného hráče. Právě proto podmiňuje spuštění adult režimu funkční a důvěryhodnou kontrolou věku. Bez ní se nová funkce na platformě vůbec neobjeví.
Z dostupných informací také vyplývá, že adult režim bude pravděpodobně dostupný pouze pro placené uživatele a zpočátku jen v některých zemích, přičemž Spojené státy patří mezi hlavní kandidáty. Rok 2026 tak může být pro ChatGPT zlomový, nejen technologicky, ale i z hlediska toho, jak společnost OpenAI definuje hranice mezi bezpečností, svobodou a odpovědností.