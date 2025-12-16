CDR.cz - Vybráno z IT

ChatGPT chystá režim pro dospělé. Přijít má v roce 2026

Úterý, 16 Prosinec 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

ChatGPT by se měl v roce 2026 dočkat nového režimu určeného výhradně pro dospělé uživatele. OpenAI poprvé mluví o konkrétním termínu i podmínkách, za kterých umožní explicitnější práci s umělou inteligencí.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

O tom, že OpenAI uvažuje o režimu ChatGPT určeném výhradně pro dospělé, se mluvilo už na podzim. Tehdy šlo spíš o náznaky a obecné principy, dnes už je ale situace konkrétnější. Podle informací z vedení OpenAI se s tímto režimem počítá v první polovině roku 2026, pokud se podaří dotáhnout klíčovou technickou část. Tou je spolehlivé ověřování věku uživatelů.

Zásadní změnou oproti minulosti má být konec jednoduchého zaškrtávacího políčka, kterým uživatel pouze potvrdí, že je plnoletý. OpenAI chce místo toho nasadit systém založený na umělé inteligenci, který dokáže odhadnout věk uživatele na základě chování v aplikaci a dalších signálů. Tyto nástroje už firma testuje v omezeném provozu a podle dostupných informací slouží mimo jiné k odhalování teenagerů, kteří se vydávají za dospělé.

Zdroj: Shutterstock

Erotika, roleplay a hranice odpovědnosti

Samotný obsah adult režimu zatím OpenAI detailně nepopsala. Z vyjádření šéfa společnosti Sama Altmana ale vyplývá, že by mělo jít o širší škálu využití, která dnes není povolena. Mluví se o explicitnějších konverzacích, flirtování nebo erotických roleplay scénářích. Firma zdůrazňuje, že cílem není šokovat, ale nabídnout dospělým uživatelům svobodu v mezích zákona.

Pokud se režim skutečně objeví, ChatGPT se tím zařadí po bok nástrojů jako Grok nebo menších AI platforem, které už s obsahem typu NSFW pracují. OpenAI si však chce zachovat pověst zodpovědného hráče. Právě proto podmiňuje spuštění adult režimu funkční a důvěryhodnou kontrolou věku. Bez ní se nová funkce na platformě vůbec neobjeví.

Z dostupných informací také vyplývá, že adult režim bude pravděpodobně dostupný pouze pro placené uživatele a zpočátku jen v některých zemích, přičemž Spojené státy patří mezi hlavní kandidáty. Rok 2026 tak může být pro ChatGPT zlomový, nejen technologicky, ale i z hlediska toho, jak společnost OpenAI definuje hranice mezi bezpečností, svobodou a odpovědností.

Diskuze
Tagy: 
AI, umělá inteligence, ChatGPT
Zdroje: 

Gadgets360.com

nahlásit chybu

OpenAI zevnitř: Růst o 2000 lidí za rok a totální chaos

Bývalý inženýr OpenAI Calvin French-Owen promluvil o tom, jak ve skutečnosti vypadá práce ve firmě, která změnila svět umělé inteligence. Ve svém novém blogu otevřeně popsal rok plný chaotického růstu, šíleného tempa vývoje, ale i nečekaně startupového ducha – včetně toho, co se o OpenAI říká špatně a co správně.

Umělá inteligence ohrožuje marketing: Developeři jsou si jistí, marketéři méně

Nový průzkum ukazuje, že většina vývojářů je přesvědčena, že umělá inteligence dokáže převzít velkou část práce marketingových týmů. Zatímco developeři už AI nástroje využívají denně, marketéři se k jejich nahrazení staví skeptičtěji.

ChatGPT bude uchovávat i smazané chaty. Soud odmítl námitky uživatelů

Soud v USA nařídil OpenAI, aby uchovalo veškeré záznamy z ChatGPT, včetně smazaných chatů milionů uživatelů. I když to má sloužit jako důkaz v autorskoprávní žalobě, někteří uživatelé varují, že tím vzniká nebezpečný precedens masového sledování. A soud zatím jejich obavy odmítá.

Kód vygenerovaný AI má spoustu zranitelností: Odpovědnost padá na lidské týmy

Umělá inteligence se doslova přes noc stala nedílnou součástí vývoje softwaru. Podle nejnovějšího reportu The State of AI in Security & Development od společnosti Aikido Security je již více než 24 % produkčního kódu na světě psáno za pomocí AI jazykových modelů. Na první pohled jde o ohromující krok kupředu, kdy firmy nepochybně získávají efektivnější vývoj, nižší náklady a rychlejší nasazení nových funkcionalit. Jenže je tu ještě ta stinná stránka, která je mnohem syrovější, než ten krásný a barevný zevnějšek.

Milion lidí týdně svěřuje ChatGPT své nejtemnější myšlenky

Společnost OpenAI poprvé přiznala, že část lidí používá ChatGPT jako svěřence v těžkých chvílích. Každý týden se podle jejich odhadů přes milion uživatelů s umělou inteligencí baví o sebevraždě, depresích nebo halucinacích. Firma proto upravuje, jak má systém reagovat - citlivěji, klidněji a s větším důrazem na lidský kontakt.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi