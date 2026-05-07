ChatGPT měl zlepšovat výsledky studentů. Renomovaný časopis teď studii stáhl
Jedna z nejvíce sdílených studií o využití umělé inteligence ve školství skončila stažením z odborného časopisu. Vydavatelství Springer Nature oznámilo 22. dubna 2026 retractaci studie publikované v časopise Humanities & Social Sciences Communications, která tvrdila, že ChatGPT pozitivně ovlivňuje studijní výsledky studentů.
Výzkum vyšel původně 6. května 2025 a rychle získal mimořádnou pozornost. Autoři v něm analyzovali 51 předchozích studií zaměřených na využití ChatGPT při vzdělávání. Tvrdili, že AI chatbot od společnosti OpenAI má velký pozitivní dopad na studijní výkon studentů, zároveň údajně podporuje vyšší úroveň myšlení a zlepšuje vnímání samotného procesu učení.
Právě tato tvrzení se rychle rozšířila po sociálních sítích i mezi akademiky. Studie se stala jedním z nejcitovanějších textů o generativní AI ve školství. Podle dostupných údajů nasbírala 262 citací v odborných časopisech vydavatelství Springer Nature a celkově více než 500 citací napříč odbornými i neodbornými zdroji.
Jenže právě kolem kvality samotné analýzy se začaly objevovat pochybnosti.
Kritika přišla i od odborníků na vzdělávání
Mezi nejhlasitější kritiky patřil Ben Williamson z University of Edinburgh a Edinburgh Futures Institute. Podle něj studie spojovala dohromady výzkumy, které nebylo možné férově porovnávat.
Williamson upozornil, že jednotlivé studie pracovaly s odlišnými metodami, různými skupinami studentů i zcela jinými podmínkami. Výsledná meta-analýza podle něj vytvářela dojem pevného vědeckého důkazu, přestože podkladová data byla velmi problematická.
Pochybnosti vyvolalo i samotné načasování. ChatGPT byl veřejnosti představen v listopadu 2022 a podle Williamsona nebylo realistické, aby během necelých tří let vzniklo dostatečné množství kvalitních a důkladně recenzovaných studií, ze kterých by šlo dělat silné závěry o dopadu AI na vzdělávání.
Podobně reagoval také Ilkka Tuomi z výzkumného institutu Meaning Processing Ltd. Už krátce po zveřejnění studie upozorňoval na riziko meta-analýz, které kombinují neporovnatelné výsledky a snaží se z nich vytvořit zdánlivě přesná čísla.
Springer Nature ve svém oficiálním oznámení uvedl, že existují „nesrovnalosti v meta-analýze“, které narušují důvěru v platnost závěrů. Vydavatel zároveň dodal, že autoři studie na komunikaci ohledně stažení článku nereagovali.
Celá kauza zároveň ukazuje, jak rychle se mohou kolem umělé inteligence vytvářet silné narativy ještě dříve, než existují opravdu kvalitní data. Výzkum o ChatGPT ve školách byl často prezentován jako důkaz, že AI studentům jednoznačně prospívá. Jenže realita je výrazně složitější.
Řada učitelů po celém světě dnes řeší opačný problém. Generativní AI mění přístup studentů k domácím úkolům, psaní esejí i samostatnému přemýšlení. Školy hledají nové způsoby hodnocení a některé země dokonce znovu posilují výuku s fyzickými knihami a klasickým psaním rukou místo digitálních nástrojů.