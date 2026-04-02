Oracle propouští tisíce lidí. Důvod ukazuje, kam míří celé IT

Čtvrtek, 2 Duben 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Business, Práce v IT

Oracle potvrzuje rozsáhlé propouštění. Firma zároveň výrazně investuje do umělé inteligence. Změna strategie ukazuje, jak rychle se technologický sektor proměňuje.
Když se v posledních týdnech mluví o propouštění v technologických firmách, Oracle už v tom není sám. Jenže u něj nejde o jednorázový krok. Spíš o další dílek skládačky, která ukazuje, jak moc se celý obor přelévá směrem k umělé inteligenci.

Podle oficiálních dokumentů firma ukončí pracovní poměr u stovek zaměstnanců ve státě Washington. Konkrétně jde o 491 lidí, kteří pracují buď na dálku, nebo v kancelářích kolem Seattlu. Výpovědi mají začít platit od začátku června. Oracle zároveň mluví o širší redukci stavů, takže výsledné číslo bude pravděpodobně vyšší.

Důležité je, že nejde o zavírání poboček. Kanceláře zůstávají, ale mění se jejich struktura. Některé týmy mizí, jiné naopak rostou.

Přesun peněz i lidí

Za tím vším je poměrně jasná strategie. Oracle se snaží držet krok v oblasti cloudu a hlavně umělé inteligence. Tam se dnes láme chleba. Amazon i Google investují obrovské částky a Oracle nechce zůstat pozadu.

Firma už dříve přiznala, že ji restrukturalizace vyjde až na 2,1 miliardy dolarů. Velká část těchto peněz padne právě na odstupné a další náklady spojené s odchody zaměstnanců. Na první pohled to může působit jako paradox. Propouští se, ale zároveň se utrácí.

Jenže z pohledu velké korporace to dává smysl. Peníze se přesouvají tam, kde firma vidí budoucnost. A tou je dnes jednoznačně AI infrastruktura.

Zajímavá je reakce trhu. Akcie Oracle po oznámení posílily, i když za celý rok jsou stále níž. Investoři totiž podobné kroky často čtou jako snahu zefektivnit provoz.

Není to jen Oracle

Kdo sleduje dění v IT, ví, že tohle není izolovaný případ. Letos už desítky technologických firem sáhly ke škrtům a dohromady zmizely desítky tisíc pracovních míst. Důvod se opakuje pořád dokola. Přeskupení sil.

Některé pozice ztrácejí smysl, jiné naopak vznikají. Nejvíc to jde vidět právě u projektů kolem umělé inteligence. Tam firmy nabírají, zatímco jinde šetří. Podobný krok oznámila nedávno i Meta, která propustila stovky lidí a podle dřívějších informací zvažovala ještě výraznější zásah do struktury firmy.

