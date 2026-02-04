CDR.cz - Vybráno z IT

Hledání správného člověka v práci má být jednodušší. Teams chystají novinku

Středa, 4 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Software, Práce v IT

Zdroj: Shutterstock

Microsoft Teams chystají novou funkci, která umožní zaměstnancům přímo v profilu zobrazit své pracovní dovednosti. Cílem je rychlejší orientace v týmu, lepší spolupráce a snazší hledání správného člověka na konkrétní úkol.
Platforma Microsoft Teams se má v příštím roce rozšířit o funkci, která může nenápadně, ale citelně změnit každodenní fungování ve firmách. Uživatelé si budou moci přímo ve svém profilu uvádět konkrétní dovednosti a schopnosti, které ostatní uvidí při běžné komunikaci v Teams. Bez externích nástrojů a bez složitého dohledávání.

Profil, který řekne víc než jméno

Novinka vychází z profilu v Microsoft 365, který Teams dlouhodobě využívají. Ke jménu, pozici a oddělení tak přibude přehled dovedností, ať už technických, organizačních nebo specializovaných. Manažer i kolega tak rychle poznají, koho oslovit, když je potřeba vyřešit konkrétní problém nebo poskládat tým pro nový úkol.

Microsoft uvádí, že cílem je usnadnit vzájemné poznávání lidí ve firmě, posílit spolupráci a zároveň dát zaměstnancům větší kontrolu nad tím, jak své schopnosti prezentují. V prostředí větších organizací, kde se lidé osobně téměř nepotkávají, může jít o praktický posun.

Funkce je zatím ve vývoji a podle roadmapy má dorazit v březnu 2026. Dostupná má být globálně pro uživatele Teams na Windows i macOS. Zapadá přitom do širšího trendu, kdy Microsoft postupně vylepšuje Teams tak, aby se v nich dalo pracovat rychleji a přehledněji.

V posledních měsících přibylo například ukládání důležitých zpráv přímo v chatu nebo chystané nastavitelné klávesové zkratky, které mají zjednodušit každodenní psaní. Nový přehled dovedností do této logiky zapadá. V praxi by se tak mělo jednat o praktický nástroj, která má pomoci vedoucím pracovníkům i spolupracovníkům při plánování a rozdělování práce.

