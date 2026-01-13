Windows 12 už vlastně vzniká. Stopy v kódu i v AI funkcích mluví jasně
Když se podíváme na to, co se dělo v roce 2025, obrázek začíná být poměrně jasný. Microsoft masivně investoval do Copilotu, do počítačů s neurálními procesory a do nové architektury Windows pro ARM. To nejsou kosmetické úpravy. To jsou stavební kameny nového Windows.
Na veletrhu CES 2025 Microsoft sice mluvil o roce Windows 11, ale zároveň vydával aktualizace, které už se Windows 11 podobají čím dál méně. Copilot se přesunul přímo do systému, vyhledávání se změnilo na sémantické, Průzkumník začal pracovat s významem souborů a nové Copilot+ PC získaly funkce, které na běžných počítačích vůbec nefungují. To není jen update. To je oddělování starého světa od nového.
Podle podpory Windows 11 víme, že verze 25H2 má být oficiálně podporována až do října 2027. Právě to je jeden z největších signálů, že Microsoft plánuje další velký přechod někdy kolem tohoto data. Přesně tak to udělal i u Windows 10, když se chystal Windows 11.
Zdroj: Shutterstock
Windows jako služba už nikam nezmizí
Jedna věc se ale měnit nebude. Microsoft už se nevrátí k modelu, kdy vyjde nový Windows a několik let se na něj skoro nesahá. Windows se dávno stal průběžně aktualizovanou platformou. Velké verze se střídají s menšími vlnami funkcí, které Microsoft vydává průběžně. Windows 12 nebude výjimkou. Bude to další základ, na který se budou postupně nabalovat nové schopnosti.
To je důležité i proto, že Windows 11 dnes vypadá úplně jinak než v roce 2021. Ne kvůli designu, ale kvůli tomu, co umí. Vyhledávání dnes rozumí jazyku. Systém dokáže pracovat s obsahem obrazovky. Nastavení se dá ovládat běžnou větou. To všechno vzniklo během pár let bez změny čísla verze.
Windows 12 pravděpodobně přijde ve stejném duchu. Ne jako revoluce přes noc, ale jako bod, kdy Microsoft oficiálně přizná, že starý způsob práce s počítačem končí.
Windows 12 bude postavený na AI a novém hardwaru
Největší rozdíl mezi dnešními počítači a tím, co Microsoft chystá, je umělá inteligence běžící přímo v zařízení. Copilot+ PC už dnes obsahují neurální procesory, které zpracovávají AI úlohy lokálně. To umožňuje funkce jako okamžité vyhledávání podle významu, generování obrázků bez internetu nebo rozpoznávání obsahu na obrazovce.
Windows 11 tyto funkce zatím jen testuje. Windows 12 na nich bude stát. Microsoft už teď v kódu Windows pracuje s pojmy jako lokální AI, prediktivní akce a kontextové návrhy. Počítač nemá jen čekat na příkaz. Má předvídat, co chce uživatel udělat.
To ale nejde bez hardwaru. Proto Microsoft tlačí ARM procesory a neurální jednotky. Nový Prism emulátor už dnes umožňuje spouštět běžné aplikace na ARM strojích s překvapivě dobrým výkonem. Surface s ARM čipem už dnes není exotika, ale plnohodnotný pracovní nástroj.
Pokud se tento trend udrží, Windows 12 může být první verzí, kde budou počítače bez AI akcelerace považovány za druhou ligu. Ne nutně nepoužitelné, ale ochuzené o to hlavní, co nový systém nabídne.
A co předplatné
V uniklých sestaveních Windows se objevily zmínky o předplatném, ale všechno zatím nasvědčuje tomu, že jde hlavně o firemní a cloudové edice. Podobně jako dnes existuje Windows 365. Myšlenka, že by domácí Windows byl povinně placený měsíčně, by zcela pochopitelně vyvolala obrovský odpor. Microsoft to ví.
Je ale pravděpodobné, že některé pokročilé AI funkce budou navázány na účet a služby. Podobně jako dnes funguje Copilot Pro nebo Microsoft 365. Samotný Windows ale zůstane systémem, který si koupíte s počítačem.