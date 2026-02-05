OneDrive cloud už nebude za pár korun. Microsoft škrtá samostatné tarify úložišť

CDR.cz - Vybráno z IT

Čtvrtek, 5 Únor 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Úložiště

Zdroj: Shutterstock

Microsoft postupně ukončí několik samostatných tarifů OneDrive a SharePoint. Oficiálně kvůli nízkému zájmu a vysokým nákladům, prakticky to ale znamená, že část uživatelů čeká přechod na dražší předplatné.
Microsoft v tichosti oznámil krok, který na první pohled nepůsobí dramaticky, ale pro řadu firem i jednotlivců může znamenat citelnou změnu. Končí čtyři samostatné cloudové tarify. Konkrétně SharePoint Online Plan 1 a Plan 2 a také OneDrive for Business Plan 1 a Plan 2. Šlo o jedny z posledních možností, jak používat firemní cloudové úložiště bez nutnosti platit celé balíky služeb.

Podle vyjádření společnosti za rozhodnutím stojí kombinace nízké poptávky, rostoucích provozních nákladů a také nestandardního využívání. Jinými slovy, část zákazníků tyto tarify používala hlavně jako levné velkokapacitní úložiště, což se Microsoftu dlouhodobě přestalo vyplácet. Cloud není jen o discích v serverovně, ale i o bezpečnosti, dostupnosti a infrastruktuře, která něco stojí.

Tlak na Microsoft 365 zesiluje

Zrušení samostatných plánů zároveň jasně zapadá do dlouhodobé strategie. Microsoft chce, aby většina zákazníků používala služby přes balíčky Microsoft 365, kde jsou OneDrive a SharePoint součástí širšího ekosystému. Firma otevřeně říká, že právě tyto balíky mají být hlavní cestou k firemním cloudovým službám.

Z obchodního hlediska to dává smysl. Předplatné přináší stabilní a předvídatelné příjmy. Jen za poslední čtvrtletí roku 2025 vzrostly příjmy z komerčního cloudového segmentu Microsoft 365 o desítky procent. U spotřebitelských plánů byl růst ještě výraznější. Samostatné tarify do této strategie jednoduše nezapadají.

Pro stávající zákazníky nejde o okamžitý konec. Prodej novým uživatelům skončí v červnu 2026. Od ledna 2027 už nebude možné obnovovat existující smlouvy a postupně budou dobíhat i dlouhodobé kontrakty. Definitivní konec služeb je naplánován na konec roku 2029.

Microsoft už nyní doporučuje partnerům a firmám přechod na tarify Microsoft 365 Business nebo vyšší podnikové plány. Pro malé firmy a uživatele, kteří chtěli jen jednoduché cloudové úložiště bez dalších služeb, to ale může znamenat vyšší měsíční náklady. Cloud sice zůstává, ale éra nejlevnějších samostatných řešení se pomalu uzavírá.

