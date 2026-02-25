CDR.cz - Vybráno z IT

Ruský hacker s pomocí AI prolomil stovky firewallů. Stačila slabá hesla

Středa, 25 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI, Kyberbezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Ruský útočník během několika týdnů systematicky napadal firewally FortiGate. Nepoužil přitom žádné sofistikované zero day exploity. Pomohla mu generativní umělá inteligence a hlavně slabá hesla. Terčem byly i zálohovací servery Veeam.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Bezpečnostní analytici zaznamenali mezi lednem a únorem 2026 sérii útoků zaměřených na veřejně dostupná rozhraní firewallů FortiGate. Útočník si vytipoval zařízení vystavená do internetu a jednoduše zkoušel přihlašovací kombinace. Žádné prolomení neznámé chyby, žádná technická magie. Jen trpělivé testování hesel, která neměla být nikdy nasazena.

Právě tady vstoupila do hry generativní umělá inteligence. Ne jako autonomní hacker, ale jako pomocník. Pomáhala připravit skripty, automatizovat pokusy o přihlášení a třídit získaná data. Jakmile se podařilo do některého zařízení dostat, útočník stáhl konfigurační soubory. Ty často obsahují víc, než by si správci přáli. Účty pro VPN, administrátorské přístupy, pravidla firewallu i náhled do vnitřní architektury sítě.

Podle analýzy byl použitý kód spíš jednoduchý než propracovaný. Místy neefektivní, občas chybující. Ale to nakonec nebylo podstatné. Pokud někde zůstalo slabé heslo, stačilo to.

Starý problém, nové tempo

Po získání přístupů se útočník pokoušel postupovat dál. Využil nalezené VPN účty a zkoušel mapovat vnitřní prostředí. Zaměřil se i na servery Veeam Backup & Replication, kde hledal další přístupové údaje nebo známé zranitelnosti.

Z dostupných informací se nezdá, že by šlo o vysoce sofistikovanou skupinu. Spíš o někoho, kdo systematicky zkoušel, co projde. Když narazil na aktualizovaný nebo lépe zabezpečený systém, přesunul se jinam. Přesto se mu během několika týdnů podařilo kompromitovat stovky zařízení.

Celá událost připomíná nepříjemnou realitu. Největším problémem nebývá absence moderní technologie, ale základní chyby v nastavení. Stále ale platí, že se z amatéra nestane génius jen díky generativní AI. Pravdou však je, že i amatérovi dokáže AI ušetřit moře času. A v kyberbezpečnosti někdy rozhodují právě minuty a automatizace.

Diskuze
Tagy: 
hacking, zabezpečení, AI
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Kdo vypíná internet? Cloudflare odhalil skutečné příčiny výpadků po celém světě

Výpadky internetu nejsou jen dílem hackerů nebo špatného počasí. Z nejnovější studie Cloudflare vyplývá, že za kolapsy sítí po světě často stojí i lidská chyba, vládní zásahy nebo prosté náhody. A ukazuje se, že globální síť je mnohem křehčí, než by se v roce 2025 čekalo.

Nový směr pro AI: Proč jednoduché biologické principy porážejí modely?

Nová studie z Johns Hopkins University ukazuje, že správná architektura umělé inteligence může být důležitější než obrovská množství tréninkových dat. Biologicky inspirované modely vykazují podobnost s lidským mozkem ještě před prvním učením.

AI prohlížeče: Revoluce v prohlížení, nebo velká bezpečnostní hrozba?

Nové prohlížeče s umělou inteligencí působí jako zázrak. Umí kliknout, vyplnit formulář i najít přesně to, co potřebujete. Jenže s pohodlím přichází i riziko - vaše data se mohou dostat tam, kam rozhodně nemají.

Půl milionu dolarů ročně za hlídání AI. OpenAI hledá člověka, který ustojí tlak

OpenAI hledá nového šéfa pro oblast připravenosti a bezpečnosti umělé inteligence. Nabízí plat přes půl milionu dolarů ročně, ale upozorňuje, že jde o jednu z psychicky nejnáročnějších rolí ve firmě.

Umělá inteligence prolomila stoletý fyzikální problém

Tým z univerzity v Novém Mexiku a Los Alamos National Laboratory dokázal pomocí nové AI technologie s názvem THOR vyřešit výpočetní úlohu, kterou fyzici považovali celé století za prakticky neřešitelnou. Díky propojení strojového učení a pokročilé matematiky se podařilo zkrátit výpočty, které by trvaly tisíce let, na několik sekund.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi