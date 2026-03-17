Tisíce pracovních míst mizí. Technologie, která měla pomáhat, likviduje lidi
Debata o umělé inteligenci se v posledních letech vede hlavně v pozitivním tónu. Mluví se o nástroji, který má lidem pomáhat, zjednodušovat práci a zvyšovat produktivitu. Jenže realita technologického průmyslu začíná ukazovat i druhou stranu.
Podle informací agentury Reuters zvažuje společnost Meta výrazné snižování počtu zaměstnanců. Hovoří se až o dvaceti procentech pracovníků, což by znamenalo zhruba šestnáct tisíc lidí. Firma zatím podobný krok oficiálně nepotvrdila, ale podle dostupných informací už mají manažeři připravovat úsporná opatření.
Tento vývoj není náhodný. Meta v posledních měsících stále více přesouvá pozornost k umělé inteligenci. Technologie, které dokážou automatizovat velkou část práce, mají podle vedení firmy zvyšovat efektivitu. A právě efektivita je slovo, které se v technologickém světě objevuje stále častěji.
Už v roce 2023 označila Meta svůj restrukturalizační plán jako rok efektivity. Tehdy přišlo o práci deset tisíc lidí. Firma zároveň slíbila, že část zaměstnanců nahradí novými pozicemi. Jenže trend posledních let ukazuje, že počet míst, která mizí, bývá větší než počet těch nově vznikajících.
Umělá inteligence jako nový motor technologických firem
Meta není jediná firma, která na umělou inteligenci sází téměř všechno. Generativní modely, automatizace a takzvané AI agenty se stávají hlavním tématem technologických investic.
Generální ředitel společnosti Mark Zuckerberg už během prezentace finančních výsledků za poslední čtvrtletí roku 2025 otevřeně řekl, že rok 2026 bude zlomový. Podle jeho slov právě nyní začíná umělá inteligence výrazně měnit způsob, jakým lidé pracují.
Firma zároveň rozšiřuje týmy zaměřené na vývoj pokročilých AI systémů. Nedávno například koupila platformu Moltbook, která je zaměřená na sociální sítě řízené AI agenty. Vedení této společnosti přešlo do nově budované divize Meta Superintelligence Labs.
Další velkou investicí byla akvizice firmy Manus za přibližně dvě miliardy dolarů. Tento krok přitáhl pozornost i regulačních úřadů, protože technologické firmy tím získávají stále větší vliv nad vývojem umělé inteligence.
Z pohledu firem jde o logický krok. Technologie dokáže automatizovat mnoho procesů. Může pomoci při programování, marketingu, zákaznické podpoře nebo analýze dat. Z ekonomického hlediska to znamená vyšší výkon při nižších nákladech. Jenže právě tady začíná vznikat širší společenská otázka.
Automatizace není novinkou. Stroje nahrazovaly lidskou práci už během průmyslové revoluce. Rozdíl je v rychlosti a rozsahu současné změny. Umělá inteligence totiž nezasahuje jen manuální práci. Postupně proniká i do oblastí, které byly dlouho považovány za výhradně lidské. Programování, grafika, psaní textů nebo zákaznické služby. To všechno jsou obory, kde se už dnes automatizace začíná projevovat.
Právě proto se stále častěji objevují obavy, že společnost může směřovat k novému rozdělení. Na jedné straně mohou stát lidé a firmy, které na vývoji AI vydělávají. Na druhé straně může vzniknout skupina lidí, jejichž práce bude postupně mizet.