AI má další problém. Obří datová centra začínají vysávat zásoby vody
Zatímco obyvatelé amerického okresu Fayette County ve státě Georgia dostávali upozornění, aby během sucha šetřili vodou, nedaleko od nich běžel úplně jiný provoz. Obří datové centrum společnosti Quality Technology Services podle vyšetřování spotřebovalo téměř 30 milionů galonů vody, tedy přes 113 milionů litrů. A několik měsíců si toho prakticky nikdo nevšiml.
Na případ upozornil 9. května 2026 server Politico. Místní úřady následně potvrdily, že dvě velké vodní přípojky nebyly správně sledované. Jedna byla podle vyšetřování instalována bez vědomí vodárenského systému, druhá zase nebyla propojena s účtem firmy. Voda tak proudila bez běžného monitoringu i účtování.
Celá kauza začala okamžitě budit emoce hlavně proto, že oblast už delší dobu řešila sucho. Obyvatelé byli vyzýváni k omezení spotřeby vody a někteří lidé si stěžovali i na slabší tlak v potrubí. Místní právník James Clifton, který případ otevřel přes žádost o veřejné dokumenty, později kritizoval, že běžní lidé měli spotřebu omezovat, zatímco největší firemní zákazník okresu dál odebíral obrovské množství vody bez větší kontroly.
Společnost QTS odmítá, že by vodu využívala neoprávněně. Firma uvedla, že po upozornění všechny poplatky doplatila a že její provoz odpovídal pravidlům. Okres jí nakonec skutečně jen zpětně dopočítal vyšší sazbu za odebranou vodu. Žádná pokuta ale nepadla.
Ředitelka vodárenského systému Fayette County Vanessa Tigertová přiznala, že část odpovědnosti nese i samotný okres. Podle ní sehrál roli přechod na nový systém chytrých vodoměrů i nedostatek lidí. Kontrolám se prý věnoval jen omezený počet zaměstnanců.
Datová centra potřebují víc vody, než si většina lidí uvědomuje
Podobné případy začínají v USA vyvolávat stále větší debatu. Rozmach umělé inteligence totiž znamená také rychlou výstavbu nových datových center. A právě ta mají obrovské nároky nejen na elektřinu, ale i na chlazení.
Servery a výkonné AI čipy produkují velké množství tepla. Bez intenzivního chlazení by se celé systémy přehřívaly. V mnoha případech proto datová centra spotřebovávají miliony litrů vody ročně.
Podle společnosti Xylem navíc nejde jen o samotná datová centra. Další velká spotřeba vzniká v elektrárnách a továrnách vyrábějících polovodiče pro AI infrastrukturu.
Zpráva firmy upozorňuje i na to, že značná část těchto provozů vzniká v oblastech, které už dnes trpí nedostatkem vody. To se týká například části Arizony, Texasu nebo některých regionů v západních státech USA.
V okolí Phoenixu například podle organizace Ceres spotřebují datová centra už dnes stovky milionů galonů vody ročně. Po dokončení dalších projektů mají čísla ještě výrazně vzrůst.
Technologické firmy hledají řešení, odpor veřejnosti ale sílí
Velké technologické společnosti začínají problém otevřeně řešit. Některé investují do moderních systémů na hledání úniků vody nebo do efektivnějšího chlazení.
Například Microsoft podporuje technologie společnosti FIDO Tech, které pomocí senzorů a AI dokážou rychleji odhalovat úniky vody v potrubí.
Ani odborníci ale zatím nepředpokládají, že by technologie dokázaly problém rychle vyřešit. Americká asociace American Water Works Association letos upozornila, že vodárenské společnosti k podobným systémům přistupují opatrně. Vedle přínosů řeší i náklady nebo bezpečnostní rizika.
Mezitím roste i odpor části veřejnosti proti dalším velkým datovým centrům. Více než 120 organizací v dubnu vyzvalo americký Kongres, aby zpřísnil schvalování nových projektů a důsledněji posuzoval jejich dopady na životní prostředí.