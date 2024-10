Google bude pohánět AI datová centra jadernou energií

Jaderná energie jako klíč k budoucnosti AI

Partnerství mezi Googlem a Kairos Power je první svého druhu, kdy technologická firma uzavřela smlouvu na využití jaderné energie z malých modulárních reaktorů (SMR). Tyto reaktory, menší než tradiční jaderné elektrárny, mají tu výhodu, že jejich komponenty lze vyrábět ve výrobních závodech, což snižuje náklady a zkracuje dobu výstavby. SMR jsou navrženy tak, aby byly efektivnější a flexibilnější než velké jaderné reaktory, což je činí atraktivními pro společnosti, které hledají udržitelné zdroje energie.

První z těchto reaktorů by měl být spuštěn v roce 2030, přičemž zbytek by měl následovat do roku 2035. Tento ambiciózní projekt slibuje přinést 500 megawattů čisté energie, což je dostatek na pohon tisíců serverů v datových centrech Googlu.

Pro společnosti, které provozují velké technologické platformy, se stává otázka spotřeby energie stále důležitější. Datová centra, která pohánějí služby jako vyhledávače, cloudová úložiště a streamovací platformy, patří mezi největší spotřebitele elektrické energie na světě. AI, která vyžaduje obrovské výpočetní kapacity, zvyšuje nároky na tato centra, což vede k hledání nových a udržitelnějších způsobů, jak tyto energetické potřeby pokrýt.

Co jsou SMR a jak fungují?

Malé modulární reaktory (SMR) představují technologii, která může zásadně změnit způsob, jakým získáváme jadernou energii. Na rozdíl od tradičních jaderných elektráren, které jsou obrovské a jejich výstavba je časově náročná a drahá, SMR jsou navrženy tak, aby byly levnější a snadněji implementovatelné. Jejich komponenty lze vyrábět v továrnách a sestavovat na místě, což zjednodušuje celý proces výstavby.

Jednou z hlavních výhod SMR je jejich flexibilita. Mohou být instalovány v menších městech nebo na odlehlých místech, kde není možné vybudovat velké jaderné elektrárny. Díky tomu mohou SMR hrát klíčovou roli při pokrytí energetických potřeb v oblastech, které jsou energeticky slabé nebo závislé na méně spolehlivých zdrojích, jako jsou fosilní paliva.

Kairos Power již získal povolení pro demonstrační reaktor v Tennessee, který by měl být spuštěn v roce 2027. Toto zařízení bude testovat komponenty a systémy SMR a poskytne důležitá data pro budoucí komerční nasazení této technologie.

Zdroj: Shutterstock

Google vsází na udržitelnost

Google se dlouhodobě snaží o udržitelnost a snížení své uhlíkové stopy. Společnost již několik let investuje do obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné farmy, a nyní rozšiřuje své investice i do jaderné energetiky. Tento krok je součástí širší strategie, která má za cíl pohánět všechny datové služby společnosti pomocí bezemisní energie do roku 2030.

Podle Michaela Terrella, ředitele Googlu pro energetiku a klima, je spolupráce s Kairos Power důležitým krokem k urychlení nasazení této technologie na trhu. Terrell také zdůraznil, že využívání jaderné energie by mohlo významně snížit závislost na fosilních palivech a napomoci dosažení globálních cílů v oblasti klimatu.

Jaderná energie jako trend mezi technologickými giganty

Google není jediná velká technologická společnost, která se obrací k jaderné energii. V září 2023 Microsoft uzavřel dohodu s Constellation Energy na zprovoznění části jaderné elektrárny Three Mile Island v Pensylvánii. Amazon zase v březnu oznámil koupi datového centra poháněného jadernou energií od společnosti Talen Energy.

Tato rostoucí spolupráce mezi technologickými giganty a jaderným průmyslem ukazuje na trend, který bude v příštích letech pravděpodobně růst. Jaderná energie se díky své schopnosti poskytovat spolehlivou a čistou energii stává jedním z klíčových pilířů pro energeticky náročné firmy, které se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí.