CDR.cz - Vybráno z IT

GPT-4o zmizelo z ChatGPT: Lidé reagují s obrovskou nespokojeností

Pondělí, 16 Únor 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

OpenAI oficiálně vyřadilo model GPT-4o z ChatGPT a přešlo na novější generaci. Část uživatelů reaguje velmi emotivně a pod hashtagem #keep4o žádá jeho návrat. Debata ukazuje, že vztah k umělé inteligenci už dávno není jen technickou otázkou.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Když OpenAI oznámilo, že GPT-4o bude nahrazen novějšími modely, působilo to jako další postup v rychlém vývoji umělé inteligence. Technologické firmy pravidelně vyřazují starší verze a sjednocují platformy. Jakmile ale GPT-4o z ChatGPT skutečně zmizelo, ukázalo se, že tentokrát nejde jen o běžnou aktualizaci.

Na diskusních fórech a sociálních sítích se začaly objevovat osobní reakce. Lidé psali, že si na konkrétní styl komunikace zvykli. Někteří mluvili o tom, že jim nový model připadá méně přirozený. Jiní otevřeně přiznávali, že je změna zasáhla víc, než čekali. Objevily se i formulace o smutku nebo pocitu, že „něco skončilo“.

Vznikla proto iniciativa #keep4o, která vyzývá OpenAI, aby model alespoň částečně zachovalo. Petice za jeho návrat během krátké doby nasbírala tisíce podpisů. V absolutních číslech to nemusí působit masivně, ale v kontextu technologického produktu je to signál, že se kolem konkrétní verze vytvořila silná komunita.

Co to říká o nás a o AI

Celá situace odhaluje něco podstatnějšího než jen spor o jednu verzi modelu. GPT-4o byl podle části uživatelů citlivější ve formulacích, méně strohý a lidštější v tónu. Pro mnohé se stal každodenním pomocníkem při práci, psaní nebo řešení osobních témat. V některých příspěvcích se dokonce objevují slova jako přátelství či opora.

Výzkumy z oblasti psychologie a digitální komunikace potvrzují, že lidé si mohou vytvářet hlubší vztahy i k nehumánním systémům, pokud s nimi dlouhodobě komunikují konzistentním způsobem. Nejde o iluzi, že by si někdo myslel, že je AI člověk. Spíše o přirozenou reakci na předvídatelný, empaticky formulovaný dialog.

Pro OpenAI je přechod na novější modely logický krok. Vývoj je rychlý a firmy se snaží nabízet co nejvýkonnější řešení. Příběh kolem GPT-4o ale ukazuje, že technologická rozhodnutí dnes už neprobíhají ve vzduchoprázdnu. Každá změna může mít i lidský dopad.

Diskuze
Tagy: 
OpenAI, ChatGPT, AI
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Nový výzkum ukazuje, že AI může lidi přivést k lepším nápadům

Umělá inteligence je často vnímána jako hrozba pro lidskou tvořivost. Nový rozsáhlý výzkum ale ukazuje jiný obraz. AI může fungovat jako tvůrčí partner, který lidi motivuje k lepším nápadům a hlubšímu zapojení do práce.

Tohle změní používání AI. ChatGPT se připravuje na reklamy v konverzacích

V kódu nejnovější aplikace ChatGPT pro Android se objevily odkazy na reklamní prvky. Únik tak potvrzuje, že OpenAI reálně testuje zobrazování reklam přímo během konverzací. Co to může znamenat pro běžné uživatele?

Vznikl nový druh AI, která namísto odpovědí hledá pravidla

Výzkumníci z Duke University představili umělou inteligenci, která se nesnaží jen předpovídat budoucí vývoj, ale hledá samotná pravidla, podle nichž se složité systémy chovají. Jde o zásadní posun v tom, jak lze pracovat s daty.

YouTube tajně testoval úpravy cizích videí pomocí AI: Tvůrci nebyli informováni

YouTube čelí kritice poté, co Google přiznal, že měsíce tajně testoval AI vylepšování videí bez vědomí autorů. Tvůrci hlásili zvláštní vizuální artefakty a změny v obrazu, o kterých nebyli informováni. Google tvrdí, že šlo o experiment s cílem „zlepšit kvalitu videí“, ale mnohé to spíš znepokojilo než potěšilo.

OpenAI čelí kritice za přístup ChatGPT k duševním krizím

OpenAI v úterý zveřejnila blogový příspěvek s názvem „Helping people when they need it most“, ve kterém se věnuje otázce, jak si její konverzační asistent ChatGPT poradí se situacemi, kdy uživatel prochází psychickou krizí. Text přichází krátce poté, co The New York Times informoval o žalobě rodiny Raineových – jejich šestnáctiletý syn Adam v dubnu spáchal sebevraždu po rozsáhlé interakci s ChatGPT.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi