OpenAI chystá vlastní hardware produkt
Společnost OpenAI je dlouhodobě vnímána jako čistě softwarový hráč. Jazykové modely, nástroje pro vývojáře nebo asistenti pro práci s textem a kódem. Právě proto je informace o vlastním hardwaru tak zajímavá. Podle dostupných úniků ale nepůjde o žádnou futuristickou revoluci hned na začátku, spíš o opatrný a pragmatický krok.
Zdroje blízké patentovým databázím v Číně naznačují, že první zařízení OpenAI by mohlo nést název Dime a mělo by jít o bezdrátová sluchátka. Ne klasický spotřební gadget v duchu zavedených značek, ale audio nositelné zařízení úzce navázané na hlasovou interakci s umělou inteligencí. Dává to smysl. Právě hlas je dnes jednou z nejpřirozenějších cest, jak s AI komunikovat.
Proč začít sluchátky a ne „AI telefonem“
Podle úniku stojí za touto volbou hlavně realita výroby. Pokročilejší zařízení s vlastním výpočetním výkonem, displejem a komplexním hardwarem naráží na problém s dostupností pamětí HBM. Ty jsou drahé a jejich nedostatek by výrazně zvedl výrobní náklady. Pro OpenAI by to znamenalo risk, který si při prvním hardwarovém kroku zřejmě nechce dovolit.
Jednodušší audio zařízení je levnější na výrobu, rychlejší pro uvedení na trh a zároveň umožňuje testovat chování uživatelů. Jak často mluví s AI. V jakých situacích. Co od hlasového asistenta skutečně očekávají. To jsou data, která jsou pro další vývoj cennější než samotný prodej hardwaru.
Hardware jako prostředek
Z dostupných informací vyplývá, že OpenAI nevnímá hardware jako samostatný produkt, ale jako prodlouženou ruku svých modelů. První generace má být spíš mostem mezi softwarem a každodenním používáním než technologickou výkladní skříní. Ambicióznější zařízení s vyšším výpočetním výkonem má přijít až později, pravděpodobně ve chvíli, kdy se stabilizují ceny komponent.
Zajímavé je i časování. Očekává se, že jednodušší verze dorazí dřív, zatímco plnohodnotnější produkt se posune blíže k roku 2027. To naznačuje, že OpenAI nechce opakovat chyby některých technologických firem, které skočily do hardwaru po hlavě a zaplatily za to vysokými ztrátami.