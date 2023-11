ChatGPT zavádí hlasovou komunikaci na Androidu a iOS

I když je to před Vánoci trochu chaotické a všichni se již připravují na konec roku, tak společnost OpenAI představila dašlí novinku. Jedná se o „ChatGPT with voice“, která umožní hlasovou komunikaci s ChatGPT, nikoliv jenom pomocí textu.

Funkce se již zavádí od září, ale velice pomalu. Prozatím se zpřístupňuje pro platící uživatele, kteří ji mohou využívat na svém počítači již od září. Nově pak přichází tato funkce i pro uživatele na moblních zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Použití je velice jednoduché, prostě v aplikaci kliknete na ikonu sluchátek a položíte dotaz.

Zdroj: Shutterstock

Robotický hlas zopakuje svou otázku a vy ji potvrdíte. Je to podobné, jako například Google Asistant. Takže to je prostě na principu otázka – odpověď. Tato novinka se dala očekávat a rozhodně nebude překvapením, když Google či Amazon do svých hlasových asistentů zařadí třeba v průběhu příštího roku svou umělou inteligenci.

U ChatGPT je pak jedno specifikum, protože většinou hlasoví asistent odpoví velice stručně. Tento asistent umožňí odpověď o délce až 66 slov a 23 sekund. V nejbližších týdnech se tato funkce dostane postupně ke všem platícím uživatelům. Zda bude dostupná i pro neplatící se prozatím neví nic.