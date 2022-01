Choďte radši pěšky, musí nyní vzkazovat reklamy na automobily ve Francii

Pro většinu lidí v dnešní době je pohodlnější a jednodušší cestovat všude autem, a to i na kratší vzdálenosti. Chtějí ráno přijít do auta a odvést se až do práce. S tím souvisí zbytečné navyšování emisí, a proto vejde ve Francii v platnost od března nová legislativa, která nařizuje k reklamě na automobily přidat i doporučení na alternativní způsob dopravy.