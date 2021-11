Francie zablokuje e-shop Wish, mate spotřebitele a nabízí nebezpečné hračky

Wish je známá platforma pro obchodování po internetu, která většinou nabízí zboží od čínských dodavatelů. Narozdíl od Amazonu však Wish nevlastní žádné skladové zásoby, ale pouze nabízí zboží jiných dodavatelů. Někteří tuto platformu hojně využívají, ale jsou zde i její odpůrci. Kvalita inzerovaného zboží bývá totiž velmi odlišná od zboží, které posléze dorazí.

Například francouzské úřady na ochranu práv spotřebitelů a daňové podvody zahájily během loňského roku vyšetřování společnosti Wish kvůli podezření z matení spotřebitele. Na platformě se totiž vyskytovalo i padělané zboží, které se vydávalo za pravé. Během dalších vyšetřování se například zjistilo, že 95% hraček nabízených na této platformě neodpovídá základním evropským normám a nařízením a téměř polovina testovaných hraček pak byla označena za nebezpečné.

U elektroniky je na tom Wish lépe, protože zde je nebezpečných pouze 90 % produktů. Na základě výsledků vyšetřování byla společnost Wish několikrát upozorněna na závadné zboží. Společnost zboží odstranila ze své nabídky, ale vzápětí se zde objevilo od stejného dodavatele, ale pod jiným názvem. Následkem toho dostalo Wish v červenci 2021 ultimátum, že musí zajistit dodržování evropských standardů a nařízení a na nápravu dostala společnost dva měsíce.

Jako řešení požádaly francouzské úřady vyhledávače a aplikace, aby přestaly zobrazovat reklamu na tuto platformu. Většina z nich již vyhověla a nyní je Wish dostupná pouze v App Store a ve vyhledávání Google. I když Wish zmizí z vyhledávačů, stále budou existovat její oficiální stránky a mobilní aplikace, která jde nainstalovat i z jiných zdrojů než jen z Google Play.

Pokud Wish sjedná nápravu, je francouzská administrativa ochotna zákaz zrušit. Mluvčí Wishe uvedl, že by měl Wish nasadit robustní interní mechanismus, který by měl kontrolovat porušování místních zákonů. Na blokování aplikace Wish Francií však odmítl reagovat.