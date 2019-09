Chraňme Evropu před kryptoměnou Facebooku, varuje Francie

Nová studie ukázala, že společnosti jako Google, Oracle nebo Facebook monitorují všechny návštěvníky pornografických stránek; a to dokonce i ty, kteří na ně přistupují v anonymním režimu.

Google i Facebook sledují aktivitu na stránkách pro dospělé i v anonymním režimu lukas-cihak 07/19/2019 13:00:00 Nová studie ukázala, že společnosti jako Google, Oracle nebo Facebook monitorují všechny návštěvníky pornografických stránek; a to dokonce i ty, kteří na ně přistupují v anonymním režimu. https://cdr.cz/sites/default/files/cucumber-2231040_1920.jpg

Podle Steva Wozniaka, jednoho ze spoluzakladatelů Applu, jsou sociální sítě tohoto typu velice nebezpečné, protože nikdy nevíte, kdo dostane vaše údaje do ruky a jakým způsobem je vlastně použije.

Steve Wozniak, spoluzakladatel Applu, varuje před Facebookem a zneužíváním dat lukas-cihak 07/09/2019 11:00:00 Podle Steva Wozniaka, jednoho ze spoluzakladatelů Applu, jsou sociální sítě tohoto typu velice nebezpečné, protože nikdy nevíte, kdo dostane vaše údaje do ruky a jakým způsobem je vlastně použije. https://cdr.cz/sites/default/files/wozniak1.jpg

Kulturní dědictví? Z Facebooku se stane digitální hřbitov zesnulých uživatelů lukas-cihak 04/30/2019 09:00:00 Dle studie publikované v periodiku Big Data & Society by do 50 let měly uživatelské účty zesnulých přečíslit účty žijících lidí. Podle nich se však jedná o cenné kulturní dědictví. https://cdr.cz/sites/default/files/delete.jpg