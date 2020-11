Chystáte se koupit chytré hodinky? Položte si těchto 5 nejčastějších otázek

Chytré hodinky či fitness náramky patří každoročně mezi jedny z nejlepších dárků, které můžete darovat někomu pod stromeček. Vzhledem k předvánočním slevám, které tohoto trendu využívají, je pak listopad ideální příležitostí si takovou radost dopřát i sobě. V každém případě však budete stát před těžkým rozhodnutím, jelikož nabídka je vskutku pestrá. Pomůžeme vám se zorientovat. Stačí si položit těchto pár otázek.

Kolik do hodinek chcete investovat?

Když si rozevřete nabídku jakéhokoliv tuzemského obchodu s elektronikou, patrně na vás vybafnou produkty od Apple a okamžitě vás zadupou do země svými přestřelenými cenami. Bohužel žijeme ve světe, kde se mnozí pídí po abstraktním sociálním statusu, kterého se snaží dosáhnout drahými hračkami. Vymaňte se z pasti konzumerismu a jablka ignorujte.

Místo jednoho jablka, co shnije za rok, můžete mít každoročně jednu čerstvou hrušku za desetinu ceny. Víceméně všechny chytré hodinky dnes pracují s operačním systémem Android nebo iOS, rozdíly jsou tedy zanedbatelné. Výběr nemusíte omezovat ani na profláklé značky jako Samsung, Xiaomi nebo Huawei. Sáhnout můžete například po české značce Smartomat, která si v posledních letech buduje značné renomé.

Jaký je rozdíl mezi chytrými hodinkami a fitness náramkem?

Chytré hodinky si lidé často pletou s fitness náramky. Od chytrých hodinek očekáváme maximální propojení s mobilním telefonem, abyste si na ruce mohli pročíst SMS zprávy, e-maily, ovládat hudbu a třeba i vyřídili hovory. Fitness náramky, které zpravidla bývají levnější, jsou pak o tyto funkce ochuzeny a nabízejí především přehled o vaší fyzické aktivitě.

Položte si sami otázku, které funkce od svých hodinek či náramku očekáváte. Pokud je plánujete pořídit například k Vánocům svým rodičům, kteří nejsou zběhlí v technologiích, pak by je nadbytečné funkce mohly zbytečné mást. Méně je někdy více. Doporučit můžeme například decentně vybavené fitness náramky Smartomat Squart 8 Pro nebo Smartomat Sunset 4 Pro. Oba produkty navíc disponují novou zajímavou funkcí - měření tělesné teploty.

Jaké funkce mám hledat u chytrých hodinek?

Chytré hodinky musí v první řadě upoutat náš zrak, pak až se pídíme po tom, co vlastně nabízejí. Výrobci se však ve specifikacích snaží zákazníkovi poskytnout co nejvíce informací, kterými ho bohužel zahltí. Dejme tedy do kupy pár funkcí, které by vás měli zajímat, a zbytek přehlížejte.

U sportovních funkcí se ohlížejte zejména po výpočtu spálených kaloriích, krokoměru a měření tepové frekvence. U měření tepové frekvence některé hodinky nabízejí konstantní dohled nad vaším srdcem, některé ji změří jen když si o to řeknete. Dnes už mezi funkcemi naleznete i měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi. Považte sami, které funkce jsou pro vás důležité.

Pro muže, co se nechtějí zatěžovat těmito detaily, bychom doporučili Smartomat Squarz X, které disponují GPS a z chytrých funkcí vám žádná chybět nebude. Ženám pak doporučíme Armodd Candywatch Crystal. Pokud chcete něco univerzálnějšího, pak jsou ideální volbou Smartomat Roundband 2.

Jak se vyznat v udávaných parametrech?

Pokud chcete ovládat prostřednictvím hodinek svůj mobilní telefon, pak se zaměřte na co největší displej a rozlišení, díky kterému se vám bude s hodinkami snáze manipulovat. Mezi technologií obrazovky jsou sice rozdíly, ale žádné vás vysloveně nezklamou. U výdrže se zaměřte na udávanou životnost ve dnech při běžném použití. Kapacita baterie v mAh je zavádějící, jelikož se všechny hodinky liší výkonem a ty vybavenější mohou žrát víc energie než ty méně výkonné.

Voděodolnost se udává dle certifikace. Zjednodušme výběr. Nejlepšími certifikacemi jsou IP 68 a IP 69, se kterými se můžete s hodinkami klidně koupat. Hodinky s IP 67 přežijí možná tak vanu, když stihnete vylézt do půlhodiny, ale do bazénu si je neberte. Hodinky s IP 66 zvládnou sprchu tak akorát s odřenýma ušima. Nižším certifikacím se raději vyhněte.

V neposlední řadě je důležité se ohlížet i po lokalizaci, kterou světové značky přehlížejí, a musíte se tak s hodinkami dorozumívat v angličtině. Česká značka Smartomat v tomhle výběr zjednodušuje, všechny zakoupíte s českým manuálem a většinou s lokalizovanou aplikací.

Co mám dělat, když se mi vybrané hodinky nelíbí?

Někdy se výrobci minou vkusem. Konečně naleznete chytré hodinky, které nabízejí vytoužené funkce za slušnou cenu, ale přesto si je nedovedete představit na své levačce. V takovém případě je nejjednodušší sáhnout po náhradním řemínku, který design každých hodinek změní k nepoznání.

Dostatečný výběr náhradních řemínků je paradoxně jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru chytrých hodinek. Původní řemínek se vám může roztrhnout nebo vás zkrátka jen omrzí. U čínských značek tuto možnost mnohdy nemáte nebo si je musíte objednávat z Číny a čekat na mě měsíce. U zmiňovaných hodinek a náramků od Smartomatu však najdete několik náhradních řemínků se začínající cenou v řádu desetikorun.

Smartomat nabízí např. elegantní kovový model fitness náramkuSmartomat Silentband2, který můžete doplnit o zajímavé barevné řemínky. Tento model je navíc stejně jako většina ostatních modelů od Smartomatu kompletně v češtině.