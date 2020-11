Levné chytré hodinky: Má je smysl kupovat?

A tím rozumným penízem myslíme cenovou relaci do cca 3 tisíc. V takové cenové kategorii se na našem trhu pohybují chytré hodinky patřící ke střední třídě, kde najdete známější značky a vcelku příjemný design. Navíc v momentě, kdy půjde např. o vaši „první“ zkušenost s chytrou technologii hodinek, tak se není třeba dvakrát rozmýšlet. Dává to smysl.

Dvě cesty – jedna, že koupíte „nula prd“, a druhá, že levně, leč chytře

Vcelku máte 2 možnosti – první, že koupíte za pár stokorun no name „šmejd“ bez OS (operačního systému) odněkud z ciziny. Ten však brzy vypoví svou funkčnost a budete tam, kde jste byli.

K té první možnosti vás povede to, že z úsporných důvodů zatím nechcete pomýšlet na vyšší cenové hladiny, protože nevíte, zda se vám to celé vlastně vyplatí. To se dá pochopit, ale pak není nad čím váhat: druhá možnost, sáhnout po chytrých hodinkách za nepřemrštěnou cenu, vypadá daleko schůdněji.

Dva argumenty

Promyslete následující 2 argumenty, které vám ukáží, že slovo „levné“ nemusí vždy znamenat „za nic nestojící“. Pořídit si levné chytré hodinky má smysl. Ukázat si to můžeme na vydařeném příkladu nabídky pánských chytrých hodinek od Smartomatu.cz – společnosti, která se na tuzemském trhu zaměřuje na kvalitu za rozumnou cenu.

1. Protože „levné“ může znamenat kvalitní zpracování

Technické parametry a vzhled jsou dnes na solidní úrovni, aby uspokojily jak vkus uživatele, tak se osvědčily v každodenním používání. Od hodinek v cenové třídě do cca tří tisíc korun proto očekávejte, že se nezaleknou prachu ani vody a vydrží klidně až 5 dní na jedno nabití.

Elegance v podobě kovového řemínku s magnetickým zapínáním jistě také potěší a uklidní duši. Další zárukou kvality je i možnost výměny řemínku chytrých hodinek (při dobrodružném nákupu v čínských vodách toto nebývá běžným aspektem, tomu věřte) dle vaší budoucí libosti, takže žádný problém. Počítejte i s tím, že si můžete vybrat ciferník podle vás a případně si něho „lípnout“ vlastní fotku. To jde.

2. Protože „levné“ může znamenat dobré aplikační rozhraní

Jak jsem psali výše – levné hodinky do pár korun vás také nemile překvapí tím, že vůbec nepodporují prostředí operačního systému pro propojení s iOS či Androidem. To je potom pláče a slz. Ale ne vždy to tak musí být. Můžete být také pány hodinek s přídavkem „levné“ a zároveň využívat plnou škálu aplikací na pozadí spárovaného běhu hodinek a chytrého telefonu.

Aplikace na nalezení telefonu, pro sledování zdravotního a sportovního stylu (spánek, krokoměr, krevní tlak apod.) a různé druhy notifikací hovorů, e-mailů a SMS apod. jsou naprostým standardem v relacích střední cenové kategorie.

Čeština nebývá vždy dostupná

A pak je tu ještě další level: lokalizace do CZ. To také není běžné u hodinek z Číny a podobných končin. Například Smartomat.cz dbá na to, aby nabízel svou značku hodinek v češtině. Proto u nich můžete najít pár produktů s českou lokalizací, jako např. „slušně nabouchané“ hodinky Squart X GPS. A ty si v příštích týdnech v redakci pěkně naživo „osaháme“ a přineseme vám své postřehy.

Co tedy mají „dražší“ hodinky tak úžasného?

Většinou toho mají dost, to je jasné. A obvykle si je chcete pořídit, když máte daleko přesnější představu, co od nich chcete dostávat za služby. Kdo např. sportuje na profesionální úrovni jako maratonec, či triatlonista nebo cyklista, asi klidně „řízne“ do peněženky, protože potřebuje od chytrých hodinek daleko více funkcí než běžný městský a kancelářský (sem tam si sice kopnete míče v parku s dětmi či zaházíte s kamarády frisbee, ale i tak) tvor.

Obecně se dá říci, že u hodinek nad 3 tisíce a výše už víceméně platíte za vlastně 3 věci:

Za luxusnější vzhled.



Za větší nabídku funkcí a vylepšených technických parametrů (jako např. Google Asistent u Michaela Korse, nebo lepšího stupně voděodolnosti u Garminu), ale na druhou stranu ne vždy to nakonec v reálu využijete.

(jako např. Google Asistent u Michaela Korse, nebo lepšího stupně voděodolnosti u Garminu), ale na druhou stranu ne vždy to nakonec v reálu využijete. Za brand (pokud vedete všechno ve striktní Apple rovině, tak to také dává smysl, pokud tak striktní Apple sektář nejste, tak pak dávají smysl i jiné hodinky, které vám dají zpět slušný poměr cena/výkon)

Kdy tedy přemýšlet o levných chytrých hodinkách do 3 tisíc korun?