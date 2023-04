Čína bude tisknout 3D stavby na Měsíci. Je to klíč pro kolonizaci, tvrdí experti

Během nedávné čínské lunární mise s názvem Chang-e 5, pojmenované po významné čínské mýtické bohyni Měsíce, se podařilo úspěšně dopravit na Zemi první vzorky měsíční půdy, které byly nasbírány sondou bez posádky. Čína, která již v roce 2013 poprvé úspěšně přistála na Měsíci, má za cíl vyslat astronauta na povrch Měsíce do roku 2030.

Nicméně do té doby, než se Čína rozhodne vyslat člověka na Měsíc, plánuje uskutečnit několik dalších mimořádných misí, a to konkrétně Chang'e 6, 7 a 8. Poslední z těchto misí, Chang'e 8, bude zaměřena převážně na hledání zdrojů, které by mohly být využity pro dlouhodobé obývání měsíčního povrchu lidmi. Je očividné, že Čína touží pokračovat ve svém výzkumu Měsíce a stát se tak jednou z předních zemí, co se dobývání vesmíru týče.

Podle vědce Wu Weirena z agentury bude tato mise také zkoumat možnosti použití moderních technologií, jako je třeba 3D tisk, na povrchu Měsíce. Tyto informace uvedl deník China Daily. Sonda bude pečlivě analyzovat povrch Měsíce, aby zjistila, zda jsou technologie, jako je 3D tisk, vhodné pro použití v tomto prostředí. "Pokud chceme na Měsíci zůstat delší dobu, musíme zřídit stanice z materiálů, které jsou Měsíci vlastní," řekl Wu.

Čína se chystá do pěti let vyslat misi na Měsíc, během které plánuje postavit lunární základnu s využitím měsíční půdy. Odborník z Čínské akademie inženýrství oznámil, že robot, jehož úkolem bude vyrábět "cihly z měsíční půdy", bude vypuštěn během již zmíněné mise Chang'e 8 kolem roku 2028. Tento krok je součástí soupeření o to, kdo se jako první dotkne nohou Měsíce. Tento závod se v posledních letech zintenzivnil, zejména ve spolupráci se Spojenými státy.

S tímto cílem se představitelé NASA a kanadské kosmické agentury nedávno sešli, aby jmenovali čtyři astronauty pro misi Artemis II plánovanou na konec roku 2024. Tato mise by byla prvním letem člověka na Měsíc po několika desetiletích a představovala by důležitý milník v lidské kosmické exploraci. Je tedy jasné, že zápolačka o to, jaká země postaví základnu na Měsíci dříve, je na velkém vzestupu a zřejmě to bude mít vliv i na osidlování vesmíru v budoucnu.