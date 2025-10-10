CDR.cz - Vybráno z IT

Tajemné „temné hvězdy“: Webbův teleskop našel nový druh hvězd

Pátek, 10 Říjen 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír, Kosmonautika a letectví

Zdroj: Shutterstock

Nová data z teleskopu Jamese Webba naznačují, že ve vesmíru mohly existovat hvězdy poháněné temnou hmotou. Tyto záhadné objekty, označované jako supermasivní temné hvězdy, by mohly vysvětlit, proč Webb pozoruje nečekaně jasné galaxie v raném vesmíru – a možná i původ prvních supermasivních černých děr.

Když se po Velkém třesku začaly formovat první hvězdy, vědci dlouho předpokládali, že šlo o objekty tvořené převážně vodíkem a heliem, zářící díky jaderné fúzi. Jenže nový výzkum vedený Cosminem Iliem z Colgate University ukazuje, že některé z těchto prahvězd se mohly chovat zcela jinak.

Namísto klasické fúze by jejich energii mohla zajišťovat temná hmota - neviditelná složka vesmíru, která tvoří asi čtvrtinu jeho celkové hmotnosti. V jádru takové hvězdy by se částice temné hmoty vzájemně anihilovaly a uvolňovaly teplo, které bránilo hvězdě v gravitačnímu zhroucení. Výsledkem by byly obrovské, ale „nadýchané“ hvězdy, zářící překvapivě jasně - přestože v nich neprobíhá žádná fúze.

První přímé stopy ve Webbových datech

Ilieho tým analyzoval čtyři mimořádně vzdálené objekty označené jako JADES-GS-z14-0, JADES-GS-z14-1, JADES-GS-z13-0 a JADES-GS-z11-0. Všechna tato světla pocházejí z doby, kdy byl vesmír starý zhruba 300 milionů let. Spektrální data z přístrojů NIRCam a NIRSpec na teleskopu JWST ukazují, že by skutečně mohlo jít o temné hvězdy.

Jedním z klíčových znaků, který tým zaznamenal, je absorpční čára na vlnové délce 1640 angströmů - stopa po ionizovaném heliu, která je pro temné hvězdy typická. Právě tento „kouřový důkaz“ byl vůbec poprvé pozorován v objektu JADES-GS-z14-0, a i když má zatím nízký poměr signálu k šumu, jde o zásadní moment.

„Je to poprvé, kdy jsme našli potenciální důkaz o existenci temné hvězdy,“ říká Ilie. „A už samotný fakt, že takový signál ve Webbových datech existuje, je ohromující.“

Zdroj: Shutterstock

Když temnota tvoří světlo

Představa, že temná hmota může vytvářet hvězdy, není zcela nová. Teorii poprvé rozvinula Katherine Freese z Texaské univerzity v Austinu už v roce 2008. Spolu s Dougem Spolyarem a Paolem Gondolem tehdy popsali, jak by anihilace částic temné hmoty mohla „rozžehnout“ první hvězdy - a jak by právě tyto objekty mohly časem zkolabovat do supermasivních černých děr.

Nové Webbovy snímky však dávají této hypotéze konkrétní podobu. Pokud se potvrdí, že pozorované objekty skutečně odpovídají temným hvězdám, mohlo by to vyřešit hned dvě dlouholeté záhady:

  • proč JWST vidí tak jasné a kompaktní galaxie v raném vesmíru,
  • a odkud se vzaly supermasivní černé díry, které pohánějí nejstarší kvasary.

Zajímavým zjištěním je, že u jednoho z objektů - JADES-GS-z14-0 - byla pomocí chilského radioteleskopu ALMA zachycena i přítomnost kyslíku. To znamená, že temná hvězda mohla být součástí většího systému nebo vznikla splynutím dvou struktur - například když se temná hvězda dostala do galaxie s již existujícími prvky.

Takové situace otevírají fascinující možnost, že temné a běžné hvězdy mohly koexistovat a vzájemně ovlivňovat vývoj raného vesmíru.

Tagy: 
vesmír, hvězdy, letectví a kosmonautika
Zdroje: 

Scitechdaily.com

nahlásit chybu

Nová Země? Astronomové objevili obyvatelnou planetu jen 35 světelných let daleko

Vědci objevili potenciálně obyvatelnou planetu pouhých 35 světelných let od Země. Planeta L 98-59 f obíhá kolem blízké červené trpasličí hvězdy a leží v tzv. obyvatelné zóně – oblasti, kde by mohla existovat tekutá voda. Tento objev posiluje naději na existenci života mimo naši Sluneční soustavu a ukazuje, že Země možná není tak výjimečná, jak jsme si mysleli.

Mars jako nikdy dřív: NASA zveřejnila panorámu, která bere dech

Rover Perseverance, který od roku 2021 zkoumá dno a okraje kráteru Jezero, přinesl jeden z nejostřejších a nejpůsobivějších panoramatických záběrů své mise. Tentokrát jde o pohled z lokality, kterou vědecký tým pojmenoval Falbreen – místo, jež může být ještě starší než samotný kráter, ve kterém rover přistál.

Historický průlom: První úplné měření zpětného rázu černé díry

Mezinárodní tým astronomů dosáhl historického milníku: Poprvé v historii se podařilo přesně změřit nejen rychlost, ale i směr pohybu černé díry po jejím vzniku při splynutí dvou jiných. Objev publikovaný v Nature Astronomy otevírá nové možnosti, jak sledovat jedny z nejextrémnějších jevů ve vesmíru.

Opakovaný záblesk z černé díry šokoval astronomy. Hvězda se vrátila podruhé

Astronomové poprvé pozorovali opakující se záblesk pocházející ze stejné černé díry, který naznačuje, že hvězda nejen přežila své první setkání s tímto gravitačním monstrem, ale po dvou letech se k němu znovu přiblížila. Tento nečekaný objev zpochybňuje dosavadní představy o tom, jak supermasivní černé díry požírají hvězdy – a možná přepisuje učebnice astrofyziky.

Europa není mrtvý měsíc. Nová data ukazují chemickou aktivitu pod ledem

Nejnovější pozorování z teleskopu Jamese Webba potvrzují dlouho tušené: pod povrchem Europy se skrývá oceán. Na ledovém měsíci se odehrávají dynamické procesy, které přenášejí sůl, oxid uhličitý a vodu z hlubin až na povrch.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi